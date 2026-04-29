RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Musek, Danz, Moud an och IessenK-Pop, eng global Well erreecht Lëtzebuerg

Philippe Dondelinger
K-Pop huet sech vu südkoreanescher Musek zu engem globale Kultur-Phenomen entwéckelt an ass mëttlerweil och zu Lëtzebuerg ukomm, wou virun allem jonk Leit dës Beweegung aktiv liewen.
Update: 29.04.2026 17:00

K-Pop, wat fir "Korean Popular Music" steet, ass Musek aus Südkorea, déi weltwäit Millioune Fans begeeschtert. Mee hannert de faarwege Videoen an de perfekte Choreographië stécht vill méi.

Gruppe wéi BTS oder BLACKPINK hunn dozou bäigedroen, datt K-Pop weltwäit bekannt gouf. Milliarde Views op YouTube, ausverkaafte Stadien – K-Pop ass haut e richtege globale Phenomen.

K-Pop ass awer mëttlerweil eng ganz Kultur: Musek, Danz, Moud an och Iessen. An déi Kultur huet och hire Wee bis op Lëtzebuerg fonnt.

An engem Jugendhaus zu Lëtzebuerg gëtt séier kloer: K-Pop gëtt hei net nëmme gekuckt, mee och gelieft. Schrëtt fir Schrëtt ginn d'Choreographien no gedanzt... net ëmmer perfekt, mee mat vill Energie a Begeeschterung. Fir vill jonk Leit ass et méi wéi en Hobby, et ass eng Passioun.

Mee K-Pop bleift also net bei der Musek stoen. An engem Shopping Centre zu Lëtzebuerg gouf rezent déi koreanesch Kultur gefeiert, dat mat Produiten, Spezialitéiten an engem Abléck an d'Kichen aus Korea. Kimchi, Ramen an asiatesch Snacks. Wat fréier exotesch war, steet haut ëmmer méi dacks an eise Regaler an d'Nofro klëmmt.

Vu lénks no riets: Dr. Jinyoung Choi, Presidentin vun der Maison de la Culture Coréenne au Luxembourg; Xavier Bettel, Ausseminister; Young-Hee Chun, südkoreanecAmbassadeur fir Südkorea; Laurent Schonckert, Administrateur vum Cactus; a Manu Konsbruck, Direkter vun der Belle Etoile. © Anna Katina
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Fir Südkorea ass K-Pop méi wéi Entertainment, et ass eng Méiglechkeet, d'Land a seng Kultur weltwäit ze weisen. Musek, Serien an Traditioune ginn exportéiert a bréngen d'Leit méi no beieneen.

Besonnesch jonk Leit fille sech vun dëser Kultur ugezunn. Si lauschteren net nëmmen d'Musek, si interesséiere sech fir d'Sprooch an entdecken eng nei Kultur.

Vun der Danzschoul bis an de Supermarché: K-Pop huet och hei zu Lëtzebuerg seng Plaz fonnt. Eng Kultur, déi weist, wéi séier Trends haut d'Welt erueweren an dobäi Leit iwwer Grenzen eraus verbannen.

Am meeschte gelies
Optakt vu Geriichtsprozess
"Ech wollt net dee sinn, deen ee verréit"
Video
Audio
Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll
Video
Fotoen
7
Champions League
Gol-Festival zu Paräis, PSG geet no 5:4-Victoire mat klengem Polster an de Réckmatch
Video
35
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Tripartite
Premier Frieden: "Déi richteg Kris riskéiert, nach bevirzestoen"
Audio
Fotoen
32
Zwee Posten ze besetzen
Wee fräi fir Paulette Lenert am Staatsrot?
18
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Lys Assia hat den éischten ESC 1956 fir d'Schwäiz gewonnen
Wie kann hëllefen?
Op der Sich no fréieren ESC-Opnamen
0
Bis Enn Oktober
Carlo Blum gëtt Direkter faisant fonction vum CNA
De Generaldirekter vum ORF Roland Weissmann bei enger Pressekonferenz an der ORF-Zentral zu Wien.
Eurovision 2026
9 Shows, 95.000 Ticketen a Fans aus iwwer 70 Länner
Fotoen
Brittesch Haaptstad an ESC-Stëmmung
D'Eva Marija op der Preparty zu London
Video
Fotoen
Russesche Literatur-Klassiker am Theater
De Frank Hoffmann bréngt "Anna Karenina" op d’Bün vum TNL
Video
1
Wouhin, ass nach onkloer
Tramsmusée vun der Stad Lëtzebuerg gëtt erhalen, muss awer plënneren
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.