Nowuess bei enger vun der raarsten Aarte vu Mamendéieren: An engem Schutzgebitt an Indonesien koum e vum Ausstierwe menacéiert Sumatra-Nashorn op d'Welt.

D'Mamm Delilah huet am Nationalpark Way Kambas op der Insel Sumatra e 25 Kilogramm schwéiert männlecht Kallef gebuer, wéi déi indonesesch Ëmweltministesch Siti Burbaya Bakar e Méindeg matgedeelt huet. "Dës Gebuert ass schonn déi zwee Gebuert vun engem Sumatra-Nashorn am Joer 2023", huet si weider betount.

D'Kallef, dat e Samschdeg vun Naturschützer nieft der Mamm fonnt gi war, wier um 460. Dag vun der Schwangerschaft op d'Welt komm - 10 Deeg éischter wéi den errechneten Datum. Datt d'Gebuerte vun de vum Ausstierwe menacéierten Déieren gutt ausginn, ass immens seelen. Zanter 2012 goufen am Kader vun engem Schutzprogramm 5 Nashörner am Park gebuer.

D'Sumatra-Nashörner gehéieren zu der klengster vun de 5 weltwäit existéierenden Nashorn-Aarten. Iwwerdeem hu si anescht wéi bei aneren Aarten Hoer um Kierper. Si hunn zwee Haren a kënnen eng grouss Villfalt u Geräischer wéi Quietschen, Summen a Fauche vu sech ginn. D'Sumatra-Nashörner (Dicerorhinus sumatrensis) waren a Südostasien emol wäitverbreet. Duerch d'Juegd op d'Déieren an der Zerstéierung vun hire Liewensraim ginn et WWF no haut nëmmen nach knapp 80 Exemplairen.