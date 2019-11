All Mëttwoch stelle mer Iech Leit vir, déi a Portugal ausgewandert sinn.

Zu Lissabon - do léist et sech mat Sécherheet gutt liewen. Et ass eng Stad am Wandel, d'ekonomesch Situatioun verbessert sech vu Joer zu Joer; dat gutt Wieder natierlech net ze vergiessen. An eisem 3. Volet vun der Portugal-Serie léiere mer de Joao Ramos kennen. De gebiertege Portugis lieft a schafft zënter e puer Joer zu Lissabon an enger Start-up-Entreprise. Déi verlount Camper Vans, fir de jonke Mann eng gutt Geleeënheet, a senge fräie Momenter säin Heemechtsland z'entdecken.

Ëm déi 300 Deeg am Joer schéngt a Portugal d'Sonn, eleng dat ass scho fir sou munch een Argument, fir auszewanderen. Dobäi kënnt, datt Lissabon an engem grousse Wandel ass, den Tourismus boomt. 2018 goufe 4,5 Milliounen Touristen an der Haaptstad gezielt.

De Joao Ramos ass zu Lëtzebuerg opgewuess, no senge Studien huet hien zu Bréissel an zu Paräis gelieft, éier hien zeréck a säin Heemechtsland geplënnert ass. Den Ufank zu Lissabon war awer net esou einfach, wéi de jonke Mann geduecht huet. E Friemen a sengem Heemechtsland...

Mëttlerweil no 3 Joer huet de Joao sech gutt agelieft, dat läit mat Sécherheet och dorun, datt hien eng Aarbecht fonnt huet, déi him Spaass mécht. D'Ekonomie ass allerdéngs net mat där hei am Land ze vergläichen an d'Salairë sinn deementspriechend méi niddereg.

Säi Patron huet knapps 30 Joer, ma den Touriste-Secteur leeft gutt. D'Konzept vun Indie Campers ass ganz einfach: Camper Vans, déi voll equipéiert sinn, ginn un Touriste verlount, eng Manéier, ze reesen, déi den Ament voll am Trend läit. A besonnech an de soziale Medie wéi Instagram a Facebook promovéiert gëtt. An genee dat ass dem Joao säi Beruff.

De geléierte Journalist huet virun allem duerch seng Sproochekenntnisser iwwerzeegt. Indie Campers ass an iwwert 30 Stied an Europa vertrueden. Virdeel vu senger Aarbecht: Hie kann d'Camperen esou dacks lounen, wéi e wëll. Ideal fir Portugal z'entdecken.

An et muss net ëmmer wäit sinn. Hie fiert zum Beispill an d'Géigend vun Ericeira, dat si just 40 Minutten ewech vu Lissabon. D'Fotografie ass dem Joao seng grouss Passioun, déi hien och fir säi Beruff ausnotzt. Fir de jonke Mann ass et schwiereg, sech den Ament eng aner Plaz fir seng Zukunft virzestellen, wéi hei a Portugal.

D'Jenny Fischbach huet och e puer Froen op Portugisesch gestallt