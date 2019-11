Am Live! Planet People gëtt e Freideg den Owend gekacht, et geet ëm d'Lëtzebuerger Sprooch an den Télévie 2020 gëtt gestart.

D'Kächin Theresa Baumgärtner ass aus verschiddene Kachsendunge bekannt, ënnert anerem och op Tëlee Lëtzebuerg. "Weihnachten", heescht hiert neiste Kachbuch mat Rezepter fir déi schéinsten Zäit vum Joer.



De Linguist Jérome Lulling ass vun der "Aktioun Lëtzebuergesch asbl" mat der Sëlwerplack "Dicks-Rodange-Lentz" fir seng Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch ausgezeechent ginn. Ënner anerem mécht e jo all Woch op RTL.lu en neit Kräizwuerträtsel, a bréngt elo e Buch mat neien "Verbentabellen op Lëtzebuergesch" eraus.



Am LIVE! Planet People och de feierleche Lancement vum Télévie 2020 mat den neien Zentren. Nieft dem Centre permanent Rodange, sinn et Ëlwen, Iechternach, Suessem a Stroossen.