Eemol erop op de Mount Everest, dat ass dem Jean-Marie Wildgen seng Challenge.

Start a Schluss waren awer zu Sandweiler am Centre Culturel, um Basar vum der Aide à l'Enfance de l'Inde et du Nepal. Dat ganzt mécht hien nämlech virtuell op sengem Lafband an dat fir de gudden Zweck.

Domadder wëll hie Spende sammele fir Fraen a Kanner an Indien an am Nepal. Am Ganze muss hien dofir 22 Kilometer zréckleeën. Hie géif also um Camp 5 starten a vun do aus dann op de Sommet weidergoen. Säi Lafband huet just eng Pente vun 12%. An der Realitéit geet et ee gutt Stéck méi géi erop. Dofir mécht hie méi Kilometer, fir dat auszegläichen. Am ganzen huet hien also 22 Kilometer viru sech. Fir säin Challenge brauch hien 3 Stonnen a 40 Minutten. Hien hält eng Vitesse vu 6 Kilometer d'Stonn bäi a mécht just eng kleng Paus vun 20 Minutten no 11 Kilometer.

Mat senger geckeger Iddi war hie schonn de Freideg am Live! Planet People. Fir dat ze packen, huet hie scho laang am viraus trainéiert. Op d'Iddi, fir den Challenge um Lafband ze maachen, ass hie komm, well en zanter senger Pensioun viru 4 Joer vill Sport dreift. Am Wanter ass d'Lafband dann eng gutt Alternativ. Iergendwann hat hien dunn d'Iddi, fir seng Challenge um Lafband ze maachen.

D'lescht Joer war hie virtuell um Mont Blanc fir d'Fondation Cancer. Dëst Joer ass d'Organisatioun un déi d'Sue ginn him perséinlech och immens wichteg. D'Aide à l'Enfance de l'Inde et du Nepal huet him a senger Fra Malou Wildgen virun 32 Joer d'Adoptioun vun hiren zwee Kanner erméiglecht. De Jean-Marie Wildgen huet sech eppes an de Kapp gesat, et duerchgezunn a virun allem och gepackt. Hien huet keen extrat Material, ass keen Extremsportler, ma einfach een normale Mann, dee sech geduecht huet, et kéint een emol eppes maachen an et dunn och gemaach huet.