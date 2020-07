Knokke, Ostende oder Blankenberge. Nach ëmmer ass d’belsch Plage eng beléifte Vakanzendestinatioun bei de Lëtzebuerger. Dëst Joer wuel nach méi, wéi soss.

Fir d’Mënschemassen op de Plagen ze kontrolléieren, huet ee sech allerdéngs elo eppes ganz Spezielles afale gelooss, well et wéilt een nämlech Biller, wéi déi vum leschte Samschdeg op de brittesche Plagë vermeiden.

Am Ufank wollt een ze vill Leit vun de Plagen forthalen, andeem een de Leit verbueden huet an d’Mier schwammen ze goen. Zanter leschtem Weekend ass d’Saison awer elo offiziell lancéiert a fir de Leit an och den Awunner e sécheren Besuch op der Plage ze garantéieren, haten déi Responsabel elo d’Iddi, fir op hirem Internetsite op enger virtueller Kaart unzeweisen, wéi vill Leit aktuell op de Plagen sinn. Donkelgréng Zonen heescht, dass d’Plage quasi eidel ass. Bei hellgréng wier eng gemittlech Atmosphär an bei giel an orange hätt ee besser, sech eng aner Plaz ze sichen, fir am Sand ze leien.

Zu Knokke geet ee souguer souwäit, dass "Beach Bubbles" opgeriicht goufen. Dat sinn definéiert Zonen, wou bis zu 10 Leit aus enger Famill oder e Grupp vu Frënn sech kënnen zesummen ophalen an déi wäit genuch deen ee vun deem anere stinn.