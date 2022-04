Mir hunn d'Kënschtlerin an Tattoo-Artistin Sandra Biewers a sengem Tattoo-Studio zu Déifferdeng besicht.

Muss eng Fra eng oder hir Brëscht duerch eng Broschtkriibs-Erkrankung operativ ewechgeholl kréien, kann dat net just kierperlech, mee och séilesch Narben hannerloossen. An déi versicht d'Tattoo-Kënschtlerin Sandra Biewers ze heelen, mat Faarf an Nol. Mir ware an hire Tattoo-Studio zu Déifferdeng luussen. Zanter 17 Joer scho veréiwegt si sech mat hirer Konscht op der Haut vun hire Clienten. Broschtwaarze gehéieren zanter kuerzem och zu de Motiver, déi d'Sandra proposéiert. Méi genee medezinesch 3D-Tattooen. Eng Thematik, mat där d'Sandra um Ufank vun hirer Léier eng éischte Kéier a Beréierung komm ass, wéi si d'Broschtwaarze vun enger Broschtkriibs-Patientin verschéinert huet. Eng Erfarung, déi si ni méi lassgelooss huet.

"Dat war schonn e staarke Moment, wéi si herno virum Spigel stoung. Ech hunn hir eben nogekuckt, ech maachen dat ëmmer ganz gär, de Bléck an den Aen ze gesinn, wann d'Leit sech entdecken. Et ass wéi wann ech hir e Stéck zréckginn hätt. Wéi wa si rëm ganz gewiescht wier."

Nodeems si sech jorelaang emotional net prett gefillt huet, fir déi Zort Tattooen, déi dacks mat Traumae verbonne sinn, huet d'Sandra am Januar dëst Joer dunn eng Formatioun an den USA gemaach – fir Frae wéi dem Maria hëllefen ze kënnen. 2004 ass beim Maria Isilda Ostach Broschtkriibs entdeckt ginn. No Chemo a Bestralung krut si och nach hir Broscht ewechgeholl. E Schock fir déi haut 58 Joer al Fra.

"Du kanns dech net méi am Spigel kucken. Du kënns aus der Dusch eraus a kucks an de Spigel a kucks séier rëm ewech."

Mat engem Stéck vum Bauch ass d'Broscht nees opgebaut ginn. D'Broschtwaarz huet den Dokter selwer tätowéiert, ma mat der Zäit ass d'Faarf verblatzt. Déi éischt Etapp vum Sandra hirer Aarbecht besteet also doraus, déi richteg Faarf zesummenzemëschen. Dobäi orientéiert si sech un der anerer Broschtwaarz, déi nach do ass. Eng Seance geet meeschtens schonn duer an dauert net méi wéi eng Stonn. D'Sandra schafft mat verschiddene Faarwen an Nolen, fir dass d'Resultat sou realistesch wéi méiglech ausgesäit. De kreative Volet ass deemno anescht par Rapport zu engem normalen Tattoo. D'Handbeweegungen och. Ma net just d'Technik ënnerscheet sech. "Ech si bei all Tattoo nervös a voller Virfreed", erzielt d'Sandra wärenddeem d'Maria tätowéiert gëtt, "et ass e gewësse Respekt dobäi. An hei einfach nach méi. Hei weess de einfach, dass de eppes méchs, wat net just ästhetesch ass, mee engem Mënsch e Stéck zréckgëtt." Et wier eng Éier en Deel vun der Geschicht a vum Iwwerliewenskampf vun de Betraffenen ze sinn.

Virfreed an Opreegung wieren och bei hiren übleche Clienten typesch Emotiounen. Bei medezineschen Tattooen ass d'Gefillslag awer dacks eng aner. Traumatesch Erliefnisser kënnen nees eropkommen. Dofir huet d'Sandra zousätzlech eng Ausbildung an der Hypnotherapie gemaach. "All Persoun, déi en Nippel-Tattoo wëll, soll e kréie kënnen", esou d'Sandra, "Péng oder Nervositéit soll do kee Facteur sinn." Wat awer ee Facteur kéint sinn, sinn d'Käschte vun esou engem medezineschen Tattoo, dee bei e puer Honnert Euro leie kënnen an net vun der CNS iwwerholl ginn. Eppes, woufir d'Sandra sech an Zukunft awer wëll asetzen. Fir si sinn dës speziell Tattooen nämlech méi wéi just en Deel vun hirer Aarbecht. Et wier wéi eng Beruffung, deen neie Liewenssënn géing ginn, erkläert déi 37 Joer al Tattoo-Kënschtlerin. An déi Begeeschterung deelt och d'Maria mat him. Si geet zefridde mat enger neier Broschtwaarz Heem a mat engem neie Kierpergefill.