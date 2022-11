De "Black Friday" ass mëttlerweil net nëmme méi op een Dag limitéiert. Op ville Plaze sinn d'Präisser wärend e puer Deeg reduzéiert.

Et ass ee vun den Deeg, op deem an den USA am meeschte verkaf gëtt. Eng amerikanesch Traditioun, déi virun e puer Joren awer och an Europa ukomm ass. Iwwermuer ass Black Friday. Den Dag no Thanksgiving gëllt als Optakt vum Chrëschtshopping an d'Konsumente gi mat deels enorme Remise gelackelt.

Elo scho gesäit een d'Affichen an de Vitrinne vun de Geschäfter hänken. Dorënner och Opschrëfte wéi "Black Weekend", "Black Deals" oder "Black Week". D'Promotioune sinn nämlech scho laang net méi just un een Dag gebonnen, mee zéie sech iwwert e puer Deeg.

Trotz Krisenzäiten a vläicht manner Suen am Portmonni wëllen d'Konsumenten net ganz op hir Akeef verzichten. Deemno gëtt den Ament no gudden Affäre gesicht an dat esouwuel an de Geschäfter ewéi och online.

Nom Black Friday kënnt e Sonndeg iwwregens den 1. Advent. Vun dann un erwaarden eis am Grand-Duché am Ganze 4 verkafsoppe Sonndeger.