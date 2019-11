35 Joer plus Lifting huet en um Bockel an zënter e Méindeg presentéiert e sech senge Clienten an engem neie Look.

De Parking Fort Neipperg op der Gare ass no 20 Méint fäerdeg renovéiert a gouf elo a Präsenz vum Stater Schäfferot feierlech ageweit. D'Aarbechten hate virun allem een Zil: eng Sanéierung, déi deene modernste Critèren an Oplagen entsprécht.

Den neie Parking Font Neipperg / Reportage Monique Kater

Alles gouf komplett nei gemaach; de Parking ass elo méi stabil, méi sécher, méi frëndlech, méi komfortabel, erkläert d'Stater Buergermeeschtesch. Méi kamoud heescht zum Beispill, dass d'Parkplazen elo 20 cm méi breet sinn: net méi 2 Meter 30, mä 2 Meter 50! Bei der Renovéierung hätt ee sech deenen neie Besoinen ugepasst, seet d'Lydie Polfer mat "Plaze fir Vëloen, fir Fraen, Handicapéierter, Elektroautoen". Et gouf "ëmweltfrëndlech renovéiert, mat Photovoltaik um Daach".

Wann eppes méi kamoud gëtt, respektiv méi Plaz brauch wéi virdrun, geet dat logescherweis op de Kont vun eppes anerem. Vun deenen 800 Parkplaze bleiwen dem Parking Fort Neipperg der elo nach 677; dat op 19 Niveauen, vun deenen der 6 ënnert dem Buedem sinn.

Et ass "den éischte vun den eelere Parkingen, deen no Charte renovéiert gëtt: alles gëtt méi hell mat extra Faarf fir all Stack, fir sech besser erëmzefannen. D'Ufuerderunge vu Sécherheet ginn erfëllt, sief dat eng Sprénkleranlag oder d'Accessibilitéit.“

De Parking Fort Neipperg geet op no 20 Méint Geschaffs, et wier een am Zäitplang. Déi zwou Entréeën an der Neippergstrooss si bliwwen an et ass en Accès no hanne bäikomm, fir eng besser Ubannung un d'Quaie vun der Gare an u Bouneweg, erkläert de Laurent Vanetti, Chef vum Service Circulation vun der Stad Lëtzebuerg.

U sech stoung de Parking ënnert der Theaterplaz als nächsten op der Lëscht fir e Lifting; mä nom Feier ënnert dem Rousegäertchen ass d'Place des martyrs elo deen Nächsten, dee komplett renovéiert gëtt – wuelverstanen eréischt dann, wann d'Etüden iwwer d'Ursaach vum Feier um Dësch leien.