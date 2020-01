D'Mobilitéit wär an Zukunft elektresch, heescht et vun der Politik. An och d'Garagë maachen elo en Vue vum Autosfestival massiv Reklamm fir Elektro-Autoen.

Ma wie sech fir en elektreschen Auto decidéiert, muss och kucken, wou en dee kann oplueden.

Am Prinzip ass et net komplizéiert eng Opluetstatioun am Garage z'installéieren. D'Borne gëtt un der Mauer fixéiert a mat der Sécherungskëscht verbonnen. An dësem Fall ass déi am Keller. Lued d'Borne mat méi wéi 7 Kilowatt d'Stonn muss se och nach un den intelligente Compteur geschloss ginn.

D'Installatioun an engem Appartementshaus wier awer dacks e bësse méi komplizéiert wéi an engem Eefamilljenhaus.

Gilles Reding, Chambre des Métiers:

"Do ass et am beschten, et fiert een iwwert de Syndic an et mécht een e Konzept, fir e bësse méi intelligent Ladestatiounen ze kafen, fir dass all Proprietär d'Méiglechkeet huet, och eng Borne bei sech kënnen ze hunn."

D'Norëschte bei neien Haiser ass dann och méi einfach, well haut beim Bau scho systematesch Leitunge musse virgesi ginn.

Gilbert Theato, My Energy

„An neie Gebaier, déi haut nei gebaut ginn, ass et eng Obligatioun, dass e Pretubage gemaach gëtt, wou en eidele Rouer muss geluecht gi vun der Elektro-Installatiounstafel bis op déi Plaz, wou den Auto steet, sou dass ee kann e Kabel nozéien, fir eng Ladestatioun z'installéieren.“

D'Käschte fir d'Installatioun vun enger einfacher Borne am Eefamilljenhaus leien tëscht 1.500 an 2.000 Euro. Jee nodeem wéi wäit d'Sécherungskëscht ewech ass, muss een d'Leeë vun dësen zousätzleche Meter Kabel nach derbäi rechnen.

„Mir conseilléieren en général de Leit, eng Borne z'installéieren, mat enger gewëssener Intelligenz, déi dann och d'Méiglechkeet bitt, fir dat, wat mir d'Gebai vun der Zukunft bezeechnen, d'Interaktioun vun zum Beispill enger Photovoltaikanlag, dem Elektroauto oder aneren Applikatiounen, déi intelligent am Gebai kënne funktionéieren ze realiséieren. Esou Bornë sinn dann effektiv e bësse méi deier. Mat Installatiounskäschten derbäi rechent een do mat 2.000 bis 2.500 Euro.“

Bornë fir Doheem hunn an der Reegel eng Leeschtung tëscht knapp véier an 22 Kilowatt d'Stonn. Domat variéiert dann och d'Luetzäit. Mat 22 Kilowatt d'Stonn sinn déi gängeg Batterië bannent knapp annerhallwer Stonn komplett gelueden.

Ideal wier et dem Gilles Reding no, wann een den Auto och op der Aarbecht kéint oplueden.

Gilles Reding, Chambre des Métiers

„Dat huet zum Virdeel, dass de Salarié säin Auto ka bequem op der Aarbecht lueden. De Patron gëtt méi attraktiv – an Zäite vu Penurie de Main d'oeuvre – fir de Salarié. An den Netzbedreiwer, deen huet dann och net méi de Problem, fir owes ëm 6 Auer mussen alleguer déi Spëtzten ofzefänken, wann elo all Mënsch Heem kënnt a säin Auto un d'Steckdous uschléisst.“

Aktuell gëtt d'Installéiere vun Elektro-Bornen net subventionéiert, weder Doheem nach beim Employeur.