Net nëmme fir d'Gemeng Dippech, ma och fir déi Gemenge ronderëm, wier et wichteg, dëse Contournement esou séier wéi méiglech ze hunn.

Zanter ugangs der Woch ass jo gewosst, datt de Contournement vun Dippech-Gare dëst Joer nach net gebaut ka ginn. Et feelt eng gülteg Ëmwelt-Autorisatioun, fir mat de Bauaarbechte kënnen unzefänken.

Dobäi géif dës Ëmgoungsstrooss ëmmer méi wichteg ginn. Net nëmme fir d'Awunner vu Dippech, mä och fir d'Gemenge ronderëm. Zu de Spëtzestonnen ass d'Barrière, déi de Contournement evitéiere soll, wärend 40 Minutte pro Stonn erof. E Fakt, deen Automobilisten an d'Awunner op d'Palm dreift.

D'Awunner beschwéiere sech, datt hir Liewensqualitéit an de leschte Joren duerch den Zoustand ronderëm d'Barrière ëmmer méi schlecht ginn ass. Méi Kaméidi a méi Ofgase sinn hei de Fall. Eng 10.000 Autoe fuere pro Dag duerch dës Barrière. E Problem, deen een net just an der Gemeng Dippech, ma och an der Gemeng Reckeng op der Mess ze spiere kritt.

RTL-Informatiounen no hunn déi Responsabel vu béide Gemengen e Méindeg de Moie Rendez-vous bei de Ministeren Dieschbourg a Bausch.