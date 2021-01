Ma "Connecting the dots" ass de Communiqué vun den Organisatiounen a Vëlosaktivisten iwwerschriwwen, dee sech vun de Ville de Luxembourg riicht.

D'Vëlospisten an der Stad Lëtzebuerg solle besser matenee verbonne ginn a kloer physesch vun der Strooss ofgetrennt...

Dat ass d’Haaptfuerderung vun direkt 14 Organisatiounen a Vëlosaktivisten, dorënner och déi national Vëlos-Federatioun an d'Lëtzebuerger Vëlosinitiative an engem Bréif un de Stater Schäfferot.

“Connecting the dots”, ass dësen iwwerschriwwen, also d’Punkte matenee verbannen. Separat Vëlospisten, ofgetrennt vun der Strooss, wieren essentiell, fir d’Sécherheet vum Vëlo an enger Stad. Besonnesch am Beräich vum Stater Park an an der Avenue Marie-Thérèse wier am Hibléck op déi nei Vëlospist op der Neier Avenue eng sécher Ubannung néideg.