D'Ëmweltorganisatioun huet eng Rei Recommandatiounen ausgeschafft, wéi dat kéint areecht ginn.

Autosflott zu Lëtzebuerg / Reportage Fanny Kinsch

Lëtzebuerg brauch eng méi kleng a méi nohalteg Autosflott an do muss och de Staat méi lenken - där Meenung ass de Mouvement écologique. D'Ëmweltassociatioun huet eng Rei Fuerderungen an deem Sënn ausgeschafft. Obwuel d'Regierung d'Elektromobilitéit subventionéiert, géifen nach ëmmer ze vill Autoe kaf ginn, déi eng héich CO2-Bilanz hunn. Dat géifen och d'Zuele vun 2020 weisen, déi een op Nofro vum Mobilitéitsministère zur Verfügung gestallt krut, seet d'Presidentin vum Mouvement écologique Blanche Weber.

Extrait Blanche Weber

"Bal 65% vun den Neiuschafungen hunn en CO2-Ausstouss, dee méi héich ass, wéi 110g/km. Bei iwwer 20% vun den Autoen, déi d'lescht Joer ugemellt goufen, hu mer souguer e Wäert iwwer 150g, dat ass jenseits vu Gut und Böse a souguer bei bal 5% iwwer 200g. Dat ass iwwerhaapt net méi tolerabel."

De Staat huet tëschent 2019 a Februar 2021 ronn 10 Milliounen Euro fir de Verkaf vun Autoen investéiert, huet de Mouvement écologique héichgerechent, an dat misst ekologesch orientéiert ginn.

D'éischt emol wier et net méi zäitgeméiss, Hybridautoen ze subventionéieren. Deenen hire Klimaimpakt wier nämlech net wierklech besser, wéi bei engem renge Verbrenner. Ma och bei den Elektroautoe misst d'Subventionéierung un den Energieopwand ugepasst ginn, seet de Christophe Murroccu vum MouvEco.

"Do gëtt ebe keen Ënnerscheed gemaach, ëm wéi een Elektroauto et sech handelt. Ass et e schwéieren, do ginn et eng ganz Rëtsch verschidde Modeller, dat geet vun SUV bis ganz kleng. Ass et e schwéieren, groussen, dat spillt do keng Roll. Dat heescht et gëtt einfach pauschal gefërdert."



D'Ëmweltorganisatioun recommandéiert, sech op d'Effizienzkrittäre vun der oekotopten.lu ze bezéien.

"Dat heescht Autoe bis zu 4 Sëtzplazen dierfen net méi wéi 16kW Stroum/100 Kilometer, mat 5 Sëtzplazen 20 a mat 7 28."



Et misst och eng sozial Selektivitéit bei de Subsiden an Zesummenaarbecht mat de Sozialpartner definéiert ginn, fënnt d'MouvEco-Presidentin, Blanche Weber. An da misst e Wee fonnt ginn, datt een d'Subsiden net onbedéngt eréischt no 7 Méint zréckkritt.

"Dat huet de Staat agefouert, fir dass net den Auto ëmmer nees verkaf gëtt an ëmmer nees e Subsid ugefrot gëtt, dass do kee Mëssbrauch ass. Ok, et ass natierlech ze verstoen, datt de Staat do alles mécht, fir e Mëssbrauch ze verhënneren. Mee mir wëssen alleguer, dass 8.000 € virstrecken, deen ee kann dat, deen anere kann dat net."



De Mouvement écologique fuerdert iwwerdeems eng Reform vun der Autossteier an doriwwer eraus e Malus-System fir besonnesch staark Gefierer.

"Mir sinn der Meenung, datt een, dee sech bewosst en decken Auto keeft, en decken Auto, deem seng CO2-Emissioun jenseits vun allem sinn, dass do d'Steieren net duerginn an dass een do soll franchement eng Abgabe drop leeën, ebe wéi et se an enger Rei vun Nopeschlänner gëtt."



Schlussendlech misst an den Aen vum Mouvement écologique och eng Diskussioun lancéiert ginn, bis wéini Gefierer mat Verbrennungsmotor zu Lëtzebuerg solle verbuede ginn.

De Mobilitéitsminister François Bausch fënnt et sengersäits net ganz sënnvoll, iwwert e Verbuetsdatum ze schwätzen, virun allem net op nationalem Niveau. Zu Lëtzebuerg géife jo keng Autoe gebaut ginn.

"Wann d'EU esou eng Decisioun wëllt op EU-Niveau huelen. ass dat eng aner Diskussioun, mee an engem Land dat eleng ze maachen, gesinn ech relativ schwiereg, well mer dat mussen notzen oder verkafen, wat d'Offer eis hier gëtt an do musse mer bei de Constructeuren usetzen. Dofir mengen ech, datt et vill méi wichteg ass, déi Direktive, déi d'europäesch Unioun geholl huet, wou den CO2-Ausstouss am Flotteverbrauch bei de Constructeuren drastesch erofgesat ginn ass schonn op den 1. Januar 2020 a wou elo d'Verhandlunge lafe fir 2025."

Den Ament wier do en Duerchschnëtt vu 60 Gramm am Gespréich, dat géing scho guer net méi ouni Elektromobilitéit goen.

Och d'Iddi vun engem Malus-System fir besonnesch deck Autoe gesäit de François Bausch éischter skeptesch. Et sollt éischter nom Verbrauch gekuckt ginn, et kéint ee jo och e ganz decke Sportsauto hunn, mat deem een awer nëmme seele fiert. A sengen Aen wier d'CO2-Steier méi am Sënn vum Pollueur-Payeur Prinzip.