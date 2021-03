Déi éischt 2 Méint vum Joer goufe bal 18% manner Autoen hei am Land verkaaft wéi nach am Januar an am Februar zejoert.

Dat schreift d’Febiac, d’Federatioun vun den Automobil-Constructeuren an Importateuren hei am Land, an engem Communiqué. Am beléiftste wiere weiderhin d’Marke VW, Mercedes a BMW an et gëtt eng kloer Tendenz zu méi Elektro-Gefierer. Den Undeel un 100% elektreschen Autoe wier zejoert ëm 5,5% an d’Luucht gaangen, dee vun de Plugin-Hybriden ëm 5,9% an dee vun den HEV-Hybride souguer ëm 8,4%. Liicht manner wéi een Drëttel vun den Nei-Immatrikulatiounen wier mëttlerweil op d’mannst deels elektresch. © Febiac © Febiac © Febiac