Vëlofueren ass an de leschte Joren ëmmer méi beléift ginn, sief et an der Fräizäit oder och als Verkéiersmëttel.

D'Zuel vun den Accidenter an déi Cyclistë verwéckelt sinn, klëmmt och. Virun dësem Hannergrond huet d’Police elo eng nei Sensibiliséierungscampagne "1,5 Meters" lancéiert, fir drun z'erënneren, datt Autoe beim Iwwerhuelen op d'mannst annerhallwe Meter Distanz zum Vëlo hale sollen. Sou steet et och zënter 2018 am Code de la Route. Fir d’Campagne huet sech d’Police Ënnerstëtzung beim Iechternacher Lycée gesicht. An zwar fir d'Affiche. Iwwer 20 Schüler vun der E-Sektioun vum Lycée hu beim Concours matgemaach. D'Affiche vun der Campagne sollt natierlech visuell uspriechbar sinn. Mä net nëmmen, de Pascal Peters, Zentraldirekter vun der Verwaltungspolice, erkläert:

"Nieft dem grapheschen Aspekt hu mer natierlech och misse kucken, dass wa mer et als Police visuell huelen, dass et och gewësse Critèren an eise Wäerter entsprécht. An dann natierlech och, wou een am beschten de Respekt tëscht de Leit erkennt op enger Affiche. An natierlech wéi gesot déi 1,5 Meter Distanz huet natierlech och misse visuell erausstiechen."

Um Enn huet de Jury mat Vertrieder vum Lycée, dem Mobilitéitsministere, der Police an dem Frank Schleck als Vertrieder vun der Vëlosfederatioun fir d’Schëld vum Lina Welter decidéiert.

"Ech hat déi Iddi, dass de Respekt soll gewise ginn, vu que dass d’Strooss gedeelt gëtt an och de Vëlosfuerer den Autosfuerer respektéiere muss. An hei gesäit een dann de Smiley, deen an der Ëffentlechkeet jo jiddweree kennt, als e léiwe Geste an dann en Daumen hoch, fir dass jiddweree gesäit, Merci fir den Ofstand, deens de häls. Einfach de géigesäitege Respekt, dee presentéiert soll ginn."

D’Affiche soll elo d’Gesiicht vun der nächster Verkéierscampagne vun der Police ginn. D’Campagne wäert deemnächst op de sozialen Netzwierker lancéiert ginn. Ma och d’Affichë vun deenen anere Schüler goufe gedréckt, fir dass se kënne bei gréisseren Evenementer gewise ginn.

Den Input vun de Schüler ass ee Grond wisou d’Police dacks mat Lycéesschüler zesummeschafft.

D’Schülerin Gina Metz:

"Ech denken, dass d’Opmierksamkeet immens wichteg ass. Ech mengen, et denkt een och net ëmmer dorunner, virun allem wann een de Führerschäin schonn e bësse méi laang huet an da reegt ee sech op iwwer Vëlosfuerer, mee wann een dat villäicht och guer net méi sou am Kapp huet, ah ja ech muss awer meng 1,5 Meter Ofstand halen, dann ass et wichteg, dass een eben duerch eng Affiche erënnert gëtt."

Och kéinten déi Jonk an den Ae vun der Police eng Virbildfunktioun iwwerhuelen.

De Code de la Route

Et kann een also e Vëlo iwwerhuelen, well dat ass kee Véhicule automoteur. (E Moto däerf een och iwwerhuelen, sofern en 1-spuereg ass, ouni side-car). Mee et duerf een net iwwert d'Sécherheetslinn fueren.

Schreiwes vun der Police

Communiqué : Présentation de la campagne de sensibilisation « 1,5 Meters »

Le 12 mai 2022, la nouvelle campagne de sensibilisation de la Police « 1,5 Meters » a été présentée en présence du directeur du Lycée classique d’Echternach, Henri TRAUFFLER, et du directeur central police administrative, Pascal PETERS, au Lycée classique d’Echternach.

Le but de la campagne « 1,5 Meters » est de sensibiliser les usagers de la route à l’importance de la distance latérale minimale d’au moins 1,5 mètre à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur en dépassant un cycle comme fixée dans le Code de la route et de promouvoir le respect mutuel sur la voie publique.

La campagne s'inscrit dans une approche globale de la sécurité routière et va de pair avec les autres campagnes menées par la Police dans le contexte de la sécurité routière au cours de l’année.

Contexte de la campagne de sensibilisation

Au cours des dernières années, la pratique du vélo est devenue de plus en plus populaire, que ce soit comme alternative à la voiture ou au transport public pour se rendre au travail ou comme activité de loisir. Partant, la part des cyclistes parmi les usagers de la route est en constante augmentation.

Néanmoins, le nombre de cyclistes qui sont victimes d’un accident de la route est en augmentation en Europe, alors que celui des autres usagers de la route est en stagnation. La Police, dans une approche proactive, a intégré le volet de la mobilité douce de façon plus spécifique non seulement dans son concept opérationnel de sécurité routière mais aussi dans ses efforts préventifs.

Respect mutuel sur la voie publique

C’est dans cette optique qu’un concours d’idées a été lancé avec les élèves du Lycée classique d’Echternach qui ont réalisé des affiches destinées à attirer l’attention sur le sujet de la distance latérale minimale d’au moins 1,5 mètre. Lors de ce concours, d’excellentes idées ont été développées par les élèves.

Un jury, composé de représentants de la Police, du Lycée classique d’Echternach, du ministère de la Mobilité et des Travaux publics et de Frank SCHLECK en tant que représentant de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois, a finalement choisi une affiche qui sera utilisée comme visuel dans le cadre de la prochaine campagne de sensibilisation de la Police.