Grousse Chantier um op der A4 um Zéissenger Kräiz
Well um Zéissenger Kräiz d'Fuerbunn erneiert gëtt, wäerten Deeler vun der dovunner vun e Samschdeg um 21 Auer bis e Méindeg um 2 Auer gespaart ginn.
Esou sinn d'Bretelle vun der Escher Autobunn a Richtung Stad, wann een a Richtung Gaasperech respektiv a Richtung Belsch wëll fueren zou. A Richtung Esch kënnt ee vun der A4 net méi a Richtung Gaasperech, an Direktioun Belsch bleift awer op.
D'Deviatioun leeft iwwer de Rond-point Märel zeréck op d'Gaasperecher Kräiz an dann op d'A6 a Richtung Belsch. Do iwwert den Echangeur Helfenter Bréck kann een nees an all d'Richtunge fueren.
D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées
Chantier à la croix de Cessange (15-17.11.2025)
Communiqué par : Administration des ponts et chaussées
Dans le but de l’amélioration continue des infrastructures routières, l’Administration des ponts et chaussées procédera au renouvellement de la couche de roulement à la croix de Cessange du samedi 15 novembre vers 21 heures jusqu’au lundi 17 novembre vers 2 heures. Afin de limiter l’impact sur le trafic en semaine, les interventions auront lieu durant le week-end.
Dans le cadre de ces travaux, une partie de la croix de Cessange sera fermée et une déviation sera mise en place.
Les bretelles suivantes seront fermées:
- La bretelle de l’A4 en direction de Luxembourg vers l’A6 en direction de la croix de Gasperich
- La bretelle de l’A4 en direction de Luxembourg vers l’A6 en direction de la Belgique
- La bretelle de l’A4 en direction d'Esch-sur-Alzette vers l’A6 en direction de la croix de Gasperich
Les usagers et usagères seront déviés à partir de la croix de Cessange via l’A4 en direction de Luxembourg, le rond-point Merl, l’A4 en direction d'Esch-sur-Alzette, la croix de Cessange, l’A6 en direction de la Belgique, et l’échangeur Helfenterbruck.
Le détail des fermetures peut être consulté sur le site https://www.cita.lu/fr/chantiers.html