Well um Zéissenger Kräiz d'Fuerbunn erneiert gëtt, wäerten Deeler vun der dovunner vun e Samschdeg um 21 Auer bis e Méindeg um 2 Auer gespaart ginn.

Esou sinn d'Bretelle vun der Escher Autobunn a Richtung Stad, wann een a Richtung Gaasperech respektiv a Richtung Belsch wëll fueren zou. A Richtung Esch kënnt ee vun der A4 net méi a Richtung Gaasperech, an Direktioun Belsch bleift awer op.

D'Deviatioun leeft iwwer de Rond-point Märel zeréck op d'Gaasperecher Kräiz an dann op d'A6 a Richtung Belsch. Do iwwert den Echangeur Helfenter Bréck kann een nees an all d'Richtunge fueren.

PDF: D'Kaart am Detail

D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées

Chantier à la croix de Cessange (15-17.11.2025)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées



Dans le but de l’amélioration continue des infrastructures routières, l’Administration des ponts et chaussées procédera au renouvellement de la couche de roulement à la croix de Cessange du samedi 15 novembre vers 21 heures jusqu’au lundi 17 novembre vers 2 heures. Afin de limiter l’impact sur le trafic en semaine, les interventions auront lieu durant le week-end.

Dans le cadre de ces travaux, une partie de la croix de Cessange sera fermée et une déviation sera mise en place.

Les bretelles suivantes seront fermées:

La bretelle de l’A4 en direction de Luxembourg vers l’A6 en direction de la croix de Gasperich

La bretelle de l’A4 en direction de Luxembourg vers l’A6 en direction de la Belgique

La bretelle de l’A4 en direction d'Esch-sur-Alzette vers l’A6 en direction de la croix de Gasperich

Les usagers et usagères seront déviés à partir de la croix de Cessange via l’A4 en direction de Luxembourg, le rond-point Merl, l’A4 en direction d'Esch-sur-Alzette, la croix de Cessange, l’A6 en direction de la Belgique, et l’échangeur Helfenterbruck.

Le détail des fermetures peut être consulté sur le site https://www.cita.lu/fr/chantiers.html