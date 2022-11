Dës Streck ass op der App markéiert duerch e klengt gréngt Blat. Wann een drop klickt, seet Google Maps engem, wéi vill Prozent Sprit een um Wee spuert.

Dem Frank Maas vum ACL no géifen et awer och aner Methode ginn, fir méi energieeffizient ze fueren. Eng gutt Maintenance vum Auto, de passenden Drock a Belag vun de Pneuen a wa méiglech eng eidel Mall kéinte schonn hëllefen. Da soll een awer och d'Klimaanlag net konstant lafe loossen an net op d'Start-Stopp-Funktioun an den Eco-Mode vum Auto verzichten.

Ma och de Fuerstil u sech kéint de Portmonni op d'Dauer entlaaschten. Am Géigesaz zu deem, wat een dacks héiert, recommandéiert de Frank Maas, "zügeg op d'Vitesse ze beschleunegen an d'Gaspedall net méi ze notze wéi néideg". Aner Recommandatioune sinn, den Trafic konstant z'analyséieren, den Auto ausrulle loossen an de Schwong vum biergof notzen, fir déi aner Säit erëm iwwer d'Kopp ze kommen.

Eng aner Optioun ass, déi nei Funktioun vu Google Maps ze benotzen. Fir déi energieeffizientst Streck auszerechnen, baséiere si sech op den allgemenge Verbrauch vun der Regioun, ob et eng Streck mat vill biergop oder biergof ass, ob vill Landstroossen ze fuere sinn oder éischter Autobunn a wéi de Verkéier deen Ament grad ass.