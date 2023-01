Et wier iwwert déi lescht Joren an der Stad ëmmer méi fir de Vëlo geschafft ginn, ma a Saache Sécherheet wieren nach Efforten ze maachen, sou ProVelo.

De Vëlo gëtt ëmmer méi beléift. Dat beleeë jiddefalls d'Zuele vun de 4 Compteuren an der Stad Lëtzebuerg, déi an Echtzäit opzeechnen, wann e Cyclist iwwert de Sensor um Buedem fiert. Zejoert goufen hei iwwer 1 Millioun Deplacementer mam Vëlo gemooss. Dat si 36% méi, wéi nach dat Joer virdrun.

Dem Jo Klein vun der Associatioun ProVelo no, hätt den Drotiesel wärend der Pandemie u Beléiftheet gewonnen: "Wat mir lo wierklech mierken ass, datt de Vëlo immens vill benotzt gëtt, fir op d'Aarbecht ze fueren. Et gesäit een awer och ëmmer méi Famillen, déi d'Kanner an de Cargo-Biken an d'Schoul féieren. Dat ass och eppes, wat immens zougeholl huet. Mee och am Fräizäitlechen ass de Vëlo awer och esou, datt mer kënne soen, datt do d'Zuelen an d'Luucht ginn."

© Lynn Cruchten

Et wier iwwert déi lescht Joren an der Stad och ëmmer méi en Faveur vum Vëlo geschafft ginn, mä et géif plazeweis ëmmer nach un der néideger Sécherheet fir Cycliste feelen, erkläert d'Monique Goldschmit, Presidentin vu ProVelo: "Mir hu ganz vill an der Stad Lëtzebuerg einfach nëmmen déi Bande um Buedem opgemool, dat ass ok. Mä all Auto ass jo einfach, wann iergendeng Onsécherheet ass, direkt driwwer. Ech kenne ganz vill Leit, déi och bei eis an der Vëlosschoul sinn, déi geléiert hu Vëlo fueren. An déi trauen sech do nach net ze fueren. An desto méi Leit och fueren, desto méi och Famillje mat Kanner fueren, ëmsou méi sécher muss et sinn. Dat ass eigentlech de But. De Wee muss esou sinn, dass ech mäi Kand kann eleng fuere loossen, ouni dass ech mer Gedanke maachen, dass et lo gläich vun engem Auto ugestouss gëtt."

Op enger Pressekonferenz nächsten Donneschdeg stelle ProVelo zesumme mat aneren Associatiounen aus dem Land hir Revendicatiounen un d'Politik vir, dat en Vue vun de Gemengewalen den 11. Juni.