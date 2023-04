E Programm mat Reflexiounen, Suggestiounen a Revendicatioune sinn e Freideg all de politesche Parteien an dem Syvicol per Courrier geschéckt ginn.

D'Sécurité Routière huet am Kader vun de Walen e puer Defie festgehalen. Alkohol um Steier, Vitesse oder d'Erausfuerderungen duerch nei Technologië, dat sinn nëmmen e puer vun de Sujeten.

Bei der Presentatioun e Freideg de Moien huet de President vun der Sécurtié Routiere Paul Hammelmann betount, datt si fuerderen, datt bannent den Uertschaften an och der Stad systematesch 30er-Zone kommen, do wou den Automobilist, de Foussgänger an de Cyclist sech begéinen.

Och d'Mobilité douce wier hinne wichteg. Et géif een awer als Sécurité Routiéire net forcement fir de Vëlo plädéieren, mee fir d'Sécherheet.

D'Vëlospiste missten iwwerdeems ausgebaut a besser ënnerhale ginn. Donieft fuerdert d'Sécurité Routière allgemeng méi Alkoholkontrollen a méi Shared Spacen uechtert d'Land. An de leschten zwou Legislaturperiode wier vill a Punkto Verkéierssécherheet geschitt, an der Lescht wier et awer zu enger gewëssener Stagnatioun komm an dofir misst onbedéngt weider geschafft ginn.

