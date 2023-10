D'Renovatioun vun der Grenzbréck kënnt e Freideg de Moien op en Enn. Vun 10 Auer u kann een dann nees normal a béid Richtunge fueren.

Wären dem Congé collectif war d'Grenzbréck zu Wuermer a béide Richtungen op. E Méindeg ass dëst nees eriwwer, da kann ee just nach Stonneweis a Richtung Lëtzebuerg respektiv Däitschland fueren.

Zanter dem 21. August war d'Bréck moies tëschent 6 an 10 Auer a Richtung Lëtzebuerg op sinn, an duerno dann a Richtung Däitschland. Deen Ament an deem d'Richtung gewiesselt gouf, war d'Bréck wärend 10 bis 15 Minutten zou.

Vum 20. Oktober u leeft den Trafic dann nees normal a béid Richtungen. D'Finitiounsaarbechten un der Grenzbréck ginn zu engem spéideren Zäitpunkt gemaach.