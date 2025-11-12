Wéinst der Installatioun vu Roude Luuchten, fir d'Sécherheet op der Kräizung ze verbesseren, wäert dës vum 17. November bis de 5 Dezember zou sinn.

D'Deviatioun leeft duerch de Rond-point Biff, d'N31 an d'N5C respektiv den ëmgedréinten Wee iwwer d'N5B, d'N31 an de Rond-point Biff.

D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées

PDF: D'Kaart am Detail

Chantier sur la N5 entre Bascharage et Pétange du lundi 17 novembre au vendredi 5 décembre 2025: augmenter la sécurité grâce à la mise en place de feux de signalisation

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées



Dans le cadre du réaménagement du carrefour rue de la reconnaissance nationale / route de Luxembourg / rue Jules Hemmer / rue des Ateliers, la route nationale N5 sera barrée dans les deux sens sur une distance de 200 m environ entre Bascharage et Pétange du lundi 17 novembre 2025 vers 8 heures au vendredi 5 décembre 2025 vers 17 heures.

Afin d’augmenter la sécurité, ce carrefour sera doté de feux de signalisation.

Durant les travaux, une déviation sera signalée.