Nodeems de leschte Weekend un der Fuerbunn a Richtung Tréier geschafft gouf, ass dëse Weekend déi aner Säit vun der Autobunn drun.

Wéi Ponts et Chaussées matdeelen, wäert och den nächste Weekend nees op der A1 tëscht dem Echangeur Hamm an dem Gaasperecher Kräiz geschafft ginn. Dës Kéier sinn d'Aarbechten op der Fuerbunn a Richtung Arel. Déi ass dofir komplett fir den Trafic gespaart, deen awer dofir bidirektional iwwert déi aner Spuer wäert verlafen. Hei gëtt d'Vitess op 70 Kilometer an der Stonn reduzéiert. D'Aarbechte ginn e Freideg den Owend um 23 Auer un a dauere wuel bis e Méindeg de Moie 4 Auer.



Och wann den Trafic iwwert d'Autobunn weider leeft, esou kënnt een awer vum Echangeur Hamm aus wärend den Aarbechten net op d'A1. Hei leeft d'Deviatioun iwwert de Findel op den Echangeur Sennengerbierg.

Well méi fréi mat de Virbereedungsaarbechten ugefaange wäert ginn, kann et schonn e Freideg am spéiden Nomëtteg zu Problemer am Trafic kommen.

PDF: D'Kaart am Detail

D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées

Chantier entre la croix de Gasperich et l’échangeur Hamm de l’autoroute A1 / La circulation reste maintenue en mode bi-directionnel (14-17.11.2025)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées



Dans le cadre de l’amélioration continue des infrastructures routières, l’Administration des ponts et chaussées procédera au remplacement des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art situé au-dessus du rond-point Schaffner, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg. Les travaux débuteront le vendredi 14.11.2025 vers 23 heures et s’achèveront le lundi 17.11.2025 vers 4 heures. Afin de limiter les perturbations du trafic pendant les jours ouvrables, ces interventions seront réalisées durant le week-end.

Le trafic sur l’autoroute A1 sera réduit sur une voie de circulation dans les deux directions. La circulation sur l’autoroute reste donc garantie. La vitesse maximale sera limitée à 70km/h pour assurer la sécurité des usagers et du personnel intervenant sur le chantier.

Dans le cadre des travaux, le nombre d’accès à l’autoroute doit être réduit et des déviations avec des panneaux de signalisation sont mises en place.



Les accès suivants sont fermés:

Les accès de l’échangeur Hamm vers l’A1 dans les deux directions

Les usagères et usagers souhaitant accéder à l’autoroute A1 depuis l’échangeur Hamm seront redirigés via la N2A, la N1A, la N1 et l’échangeur Senningerberg.

Les travaux préparatoires nécessaires au changement du mode d’exploitation de l’autoroute seront réalisés quelques heures avant le début du chantier. Des perturbations du trafic sont donc à prévoir dès le vendredi en fin d’après-midi.

Le détail des fermetures peut être consulté sur le site https://www.cita.lu/fr/chantiers.html