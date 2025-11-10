Lëtzebuerg hält weider un der EU hiren Emissiounsziler fest
Wéi de Premier Luc Frieden a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro kloer ënnersträicht, hält Lëtzebuerg weider un der EU hiren Emissiounsziler fest.
D'Lëtzebuerger Regierung huet hir Ënnerstëtzung fir d'Zil vun der Europäescher Unioun bestätegt, de Verkaf vun neie Gefierer mat Verbrennungsmotor bis 2035 ze stoppen – trotz der ëmmer méi intensiver Debatt iwwer eng méiglech Verrécklung vun dëser Reegelung.
An enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der grénger Deputéierter Joëlle Welfring huet de Premierminister Luc Frieden erkläert, Lëtzebuerg "deelt d'Analys", datt eng Verrécklung vun der EU hiren Emissiounsziler "d'Kompetitivitéit vun der europäescher Automobilindustrie" a Gefor brénge kéint.
D'Regierung gesäit 2035 als ee wichtege Bestanddeel vum Europäesche Green Deal an als essentiel, fir bis 2050 Emissiounsneutralitéit ze erreechen. Zwar wier een "oppe fir geziilt Upassungen", fir der Automobilbranche den Iwwergang ze erliichteren an déi europäesch Liwwerketten ze stäerken, mee Lëtzebuerg hält ambitiéis Klimaziler fir entscheedend souwuel fir d'Reduktioun vun den Emissioune wéi och fir d'Erhale vun der wirtschaftlecher Kompetitivitéit.
D'Diskussioun iwwert eng méiglech Verrécklung vum Zil ass rezent opkomm, nodeems den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz d'Europäesch Kommissioun dozou opgeruff hat, den Datum fir de Verbrenner-Aus nei ze iwwerdenken an de begrenzten Asaz vu verbrennungsbasiéierte "Range-Extender" an Elektroautoen zouzeloossen. Dëse Virschlag huet d'Meenunge bannent Däitschland gespléckt a fir Diskussiounen a ganz Europa gesuergt.
An hirer parlamentarescher Fro huet d'Joëlle Welfring drop higewisen, datt 180 Entreprisen aus der E-Mobilitéit gewarnt hätten, esou eng Moossnam kéint "d'Elektrifizéierung vum Verkéier méi lues maachen" an d'industriell Kompetitivitéit schwächen, dat och am Lëtzebuerger Automobilsecteur, deen ongeféier 8.500 Employéeën zielt.
De Premier huet zouginn, datt eng Verrécklung laangfristeg negativ Auswierkunge kéint hunn op d'Beschäftegung an der Automobilindustrie a betount, datt Previsibilitéit fir d'Betriber vu grousser Bedeitung wier. Hien huet och gewarnt, eng Verspéidung kéint de PNEC – de "plan national intégré en matière d’énergie et de climat" – a Fro stellen, dee sech staark op d'Zil vun 2035 stäipt.
De Luc Frieden huet ugekënnegt, dës Positioun och an de kommende Gespréicher am Europäesche Rot ze vertrieden, falls d'Thema offiziell op d'Dagesuerdnung gesat gëtt.