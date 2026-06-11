RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Deeler vun de Ventilatore ginn ersatDen 18. Juni fänken d'Fléckaarbechten am Tunnel Grouft op der A7 un

RTL Lëtzebuerg
Zanter Enn Januar ass am Tunnel Grouft a béide Richtungen d'Iwwerhuelspuer gespaart an d'Vitess op 70 km/h limitéiert.
Update: 11.06.2026 16:34
Tunnel Grouft
© Rosa Clemente /Archiv

Déi nächst Woch fänken d'Fléckaarbechten am Tunnel Grouft un. Do mussen Deeler vun de Ventilatoren ersat ginn. 

D'Interventioune ginn nuets gemaach. Dowéinst gëtt et weider Nuets-Spärunge vun den Tunnelle Stafelter a Grouft, also tëschent den Echangeure Luerenzweiler a Waldhaff. 

Wéi laang d'Aarbechten an d'Nuetschantieren dauere präziséiere Ponts et Chaussées am Communiqué net.

Zanter Enn Januar ass am Tunnel Grouft a béide Richtungen d'Iwwerhuelspuer gespaart an d'Vitess op 70 km/h limitéiert. Et war jo e Problem mat de Ventilatore festgestallt ginn.

Och am Tunnel Stafelter ware prophylaktesch Mesurë geholl ginn, dono awer nees opgehuewe ginn.

Schreiwes vun de Ponts et Chaussées

Am meeschte gelies
"Versoe vum Staat"
Fall Lyhanna: Wéi ee méigleche Serientäter d'Justiz a Frankräich blaméiert
Video
Geriicht confirméiert
Patrick Bruel offiziell wéinst Vergewaltegung inculpéiert
Invité vun der Redaktioun (11. Juni) - Dr. Monique Reiff
Nei ambulant Strukturen: Spidolsdoktere stelle sech vill Froen
Video
Audio
15
Alpha-Gal-Syndrom
Scho gewosst? En Zeckebëss kann eng Allergie op rout Fleesch ausléisen
Video
13
Sprengung a Steebroch warscheinlech de Grond
E Mëttwochmëtteg huet de Buedem an der Géigend vu Miersch kuerz gewackelt
Weider News
A Frankräich falen haut vill Zich aus
Frankräich
Streik bei der franséischer Bunn betrëfft och Zuchverkéier zu Lëtzebuerg
Symbolbild vun engem Bolt-Taxi
Autonom Mobilitéit
Zu Biissen fuere 5 "Roboter-Taxien", spéider bis zu 30 am Land
21
No Vol iwwert Atlantik
Waasserstoff-Ballon aus den USA mécht historesch Landung zu Baastenduerf
Fotoen
8
Die EU-Kommission hat Zugtickets für Reisen durch Europa an 40.912 junge Erwachsene vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner können mit den Tickets von Juli dieses Jahres bis September des kommenden Jahres durch die EU reisen.
Gratis duerch Europa reesen
EU-Kommissioun verdeelt méi wéi 40.000 Zuchticketen u jonk Erwuessener
1
Porte ouverte beim Service AVL
Eng Zäitrees an e Bléck hannert d'Kulisse vum Stater Bus-Transport
Video
Fotoen
Nodeems Däitschland Ännerung verlaangt huet
Lëtzebuerg wëll um EU-Zil festhalen, Verbrenner-Autoe vun 2035 un net méi zouzeloossen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.