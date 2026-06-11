Déi nächst Woch fänken d'Fléckaarbechten am Tunnel Grouft un. Do mussen Deeler vun de Ventilatoren ersat ginn.
D'Interventioune ginn nuets gemaach. Dowéinst gëtt et weider Nuets-Spärunge vun den Tunnelle Stafelter a Grouft, also tëschent den Echangeure Luerenzweiler a Waldhaff.
Wéi laang d'Aarbechten an d'Nuetschantieren dauere präziséiere Ponts et Chaussées am Communiqué net.
Zanter Enn Januar ass am Tunnel Grouft a béide Richtungen d'Iwwerhuelspuer gespaart an d'Vitess op 70 km/h limitéiert. Et war jo e Problem mat de Ventilatore festgestallt ginn.
Och am Tunnel Stafelter ware prophylaktesch Mesurë geholl ginn, dono awer nees opgehuewe ginn.