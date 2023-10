Le 6 février 2023, les deux séismes les plus meurtriers de la région ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie.

Il s’agit d’une « crise dans la crise », a déclaré Sivanka Dhanapala, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) en Syrie. Cette décennie de guerre a causé de multiples crises économiques et humanitaires notamment le déplacement massif de la population considéré comme le plus important au monde en 2015. À présent la population syrienne a un nouveau challenge à surmonter.

Kahramanmaras en Turquie a été le centre du premier tremblement de terre qui a atteint une magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter. En 12 heures, on compte plus de 44 répliques, parmi elles une de 7,5 à l’échelle de Richter, presque aussi intense que la première.

Que se passe-t-il ?

La Syrie souffre d’instabilité politique et de 12 années de guerre causant des crises humanitaires graves : des millions de Syriens ont été obligés de quitter leur foyer en laissant tout derrière eux. En 2015, cela constituait la plus importante population réfugiée au monde avec 6,8 millions de personnes déplacées sur une population de 20,1 millions.

En tout, c’est 73% de la population qui a besoin d’une aide humanitaire urgente. De nombreuses villes syriennes ont été complètement dévastées par la guerre depuis le début du conflit.

« Je me sens malheureux et affaibli d’avoir dû quitter ma maison, comme si j’étais un mendiant qui doit demander de l’aide. J’ai 36 ans mais c‘est comme si j’en avais 90. Nous en avons assez. »

– Mustafa, a dû fuir cinq fois avec sa famille à cause de la guerre

Les séismes du 25 février 2023 sont le « pire désastre naturel en un siècle » en Europe. Ils ont causé à ce jour plus de 50 000 de morts en Turquie et en Syrie. Cette catastrophe a déplacé plus de la moitié de la population syrienne, selon l’UNHCR. Il est dénombré plus de 6,7 millions de déplacés dans le pays qui ont dû requitter leurs habitats. En parallèle, plus de 5,5 millions de Syriens se sont réfugiés dans d’autres pays pour trouver un abri ainsi qu’une protection. Les populations déplacées sont principalement composées de femmes et d’enfants qui se sont retrouvés dans le froid glacial, logeant sous des tentes et dans des maisons à moitié détruites.

Situations de vie misérables pour la population syrienne

Une violente tempête de neige a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Mardi 18 janvier, les zones du nord d'Alep ont été principalement touchées par la tempête. Les sites des camps et hors des camps ont été endommagés à cause de la tempête Copyright Syria Relief CARE

Selon l’UNHCR, les situations sont particulièrement difficiles pour les mères célibataires, les orphelins et les personnes handicapées. « De nombreux enfants souffraient déjà de malnutrition avant le tremblement de terre et ont besoin d’aide rapidement » - CARE Luxembourg.

La majorité des réfugiés syriens vivent sous le seuil de pauvreté et trois quarts des ménages affirment être incapables de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Un nombre important des réfugiés syriens vit au Liban et 90% d’entre eux sont dans une extrême pauvreté. Selon les autorités libanaises, 30% des tous les réfugiés syriens ayant l’âge d’aller à l’école n’ont jamais eu la possibilité d’y aller.

Les conditions de vie des enfants syriens

© Shafak

Plus de « 2,5 millions d’enfants sont touchés » par le tremblement de terre en Syrie, a déclaré James Elder, un porte- parole de l’UNICEF. Ajoutant que ces chiffres « vont continuer à augmenter ». L’UNICEF s’inquiète que « plusieurs milliers d'enfants aient été tués ». Les enfants souffrent « d'hypothermie et d'infections respiratoires », a déclaré James Elder. Ils sont exposés au froid glacial. Ces familles n’ont aucune autre option et dorment avec leurs enfants dans les rues, les écoles et les mosquées en espérant seulement survivre.

Les ONG luxembourgeois font face à cette crise humanitaire

Depuis le début des tremblements de terre, « les conditions météorologiques extrêmes et les chutes de neige dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie représentent d’énormes défis. Les routes sont difficiles d’accès pour arriver aux entrepôts et aux biens de premier secours », a déclaré Sherine Ibrahim, directrice de CARE en Turquie.

De nombreuses associations humanitaires ont joué des rôles importants, notamment au niveau logistique en fournissant des tentes, des vêtements thermiques, des kits d’hygiène, des matelas, des couvertures, de la nourriture et des besoins primaires. Ses associations font également appel aux populations pour des dons humanitaires. Au niveau de Luxembourg nous pouvons motionner : Care dont l’aide a atteint plus de 4,4 millions de personnes touchées par le conflit ainsi que la Croix Rouge et Caritas.

« Pour Caritas Luxembourg, c'est une évidence : dans ces moments difficiles, nous devons être aux côtés des populations touchées et nous ferons tout notre possible pour aider les victimes et leurs familles des deux côtés de la frontière turco- syrienne »

- déclare Marc Crochet, directeur général de Caritas Luxembourg.

LINK: Fannt hei d'Reportage vun de Correspondants Humanitaires

Disclaimer

Toutes les opinions exprimées par les « Correspondants Humanitaires » sont uniquement leurs opinions actuelles et ne reflètent pas les opinions de CARE International, CARE in Luxemburg a.s.b.l., d'autres bureaux de CARE et leurs affiliés. Les opinions des « Correspondants Humanitaires » sont basées sur des informations qu'ils considèrent comme fiables, mais ni CARE in Luxemburg a.s.b.l., ni ses affiliés et partenaires ne garantissent leur exhaustivité ou leur exactitude, et elles ne doivent pas être considérées comme telles.

Les « Correspondants Humanitaires » sont des étudiants (pour la plupart mineurs) des lycées luxembourgeois qui ont participé à trois ateliers guidés par CARE in Luxemburg a.s.b.l. et ont été chargés de faire leurs propres recherches sur les pays proposés. CARE in Luxemburg a.s.b.l. se réserve le droit de modifier la forme des articles mais ne changera pas le contenu du matériel afin de respecter le travail des étudiants et leurs points de vue.