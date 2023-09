Knapp 170 Millioune Leit liewen am Land, deen seng Ekonomie sech haaptsächlech op d'Agrikultur baséiert.

Care Reportage Bangladesch

D'Land gouf awer an de leschte Joren duerch vill Ëmweltkatastrophe getraff a vill Terraine vun de Leit a Bauere goufen doduerch zerstéiert. Dëst huet dozou gefouert, datt en Deel vun der Populatioun an d'Aarmut gerutscht ass. Vill Leit am Land liewen an tëscht vu manner wéi engem US-Dollar am Dag.

De Bangladesch ass duerch seng Geographie ufälleg fir Naturkatastrophen a gëtt dacks vun Héichwaasser, Zyklonen oder Äerdrutsche getraff. Dës Evenementer kënnen sech duerch d'Klimaerwiermung och nach weider verschlëmmeren.

Streng Gesetzer limitéieren am Land dann och d'Meenungsfräiheet an d'Regierung sidelt ëmmer nees ganz Dierfer, déi an de Bëscher opgeriicht goufen, ëm, fir d'Natur an hirem Zoustand ze hannerloossen. Domadder huele si de Leit awer och hiert primäert Akommes ewech. Weider leit de Bangladesch ënnert enger Flüchtlingskris vu Leit, haaptsächlech Kanner, aus dem Myanmar.

LINK: Fannt hei d'Reportage vun de Correspondants Humanitaires

Disclaimer

Toutes les opinions exprimées par les « Correspondants Humanitaires » sont uniquement leurs opinions actuelles et ne reflètent pas les opinions de CARE International, CARE in Luxemburg a.s.b.l., d'autres bureaux de CARE et leurs affiliés. Les opinions des « Correspondants Humanitaires » sont basées sur des informations qu'ils considèrent comme fiables, mais ni CARE in Luxemburg a.s.b.l., ni ses affiliés et partenaires ne garantissent leur exhaustivité ou leur exactitude, et elles ne doivent pas être considérées comme telles.

Les « Correspondants Humanitaires » sont des étudiants (pour la plupart mineurs) des lycées luxembourgeois qui ont participé à trois ateliers guidés par CARE in Luxemburg a.s.b.l. et ont été chargés de faire leurs propres recherches sur les pays proposés. CARE in Luxemburg a.s.b.l. se réserve le droit de modifier la forme des articles mais ne changera pas le contenu du matériel afin de respecter le travail des étudiants et leurs points de vue.