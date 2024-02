En 2023, au Niger les inondations causent des blessés et morts dans tout le Niger.

Au total, 161.000 personnes ont été impactées selon un récent rapport du l’OCHA – le bureau de la coordination des affaires humanitations des Nations Unies. Les inondations détruisent tout sur leur passage. L’ONG CARE leur vient en aide.

Les fortes pluies au Niger provoquent des inondations dans plusieurs localités du pays, causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

Le pays situé en Afrique de l’Ouest fait face aux inondations chaque année: cette année, les pluies ont provoqué des débordements de rivières et ont causé beaucoup de dégâts dans tout le pays. De nombreuses maisons et cultures ont été détruites à cause des crues dont la ville de Diffa qui a été particulièrement touchée. Elle se situe à la frontière du Nigeria et du Cameroun.

On note aujourd’hui, le ravage de 14.000 maisons et 2.207 hectares d’agricultures. Des rizières ont notamment été impactées ce qui a mis en danger les moyens de subsistance ce qui mène à la faim du pays et une grande partie de la population se retrouve à la rue. C’est pourquoi l’ONG CARE aide les personnes dans le besoin.

Monsieur Laouali Yahaya, le project manager de CARE Niger nous informe que chaque année depuis 6 ans, les agents de CARE font des formations et des exercices de mise à l’épreuve pour se préparer à des situations d’inondations. Cela sert à savoir comment réagir et comment faire face à des mouvements de population.

Un système de donations a été mis en place pour subvenir aux besoins des sinistrés. Les Nigériens manquent de vivres pour se nourrir, certains perdent leur travail et la plupart ont leur maison délabrée. Dans la ville de Diffa, des kits « Wash » et des kits de « dignité » sont mis à disposition pour les personnes dans le besoin. Des cordes, des seaux et des bâches sont aussi données pour réparer ou construire des habitats temporaires.

Le Niger s’attend à la crise durant les mois de crues à venir, vont-ils réussir à reprendre leur vie d’avant ?