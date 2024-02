Avec la participation de Sophie Glesener, directrice de SOS Village d’enfants Monde.

Au cœur des défis socio-économiques d'Haïti, plus d'un millier d'enfants trouvent refuge et espoir grâce au soutien de SOS Village d'Enfants Monde. Cette vidéo met en lumière l'impact significatif de cette organisation dont le travail est orchestré par Sophie Glesener directrice de l’ONG. SOS Village d’enfants est implanté à Haïti depuis 45ans. Ce travail offre un aperçu des initiatives et des actions concrètes déployées pour améliorer le quotidien des jeunes haïtiens.