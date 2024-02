Avec la participation de Arthur Molenaar, membre des équipes CARE au Soudan

Au cœur des terres tourmentées du Soudan du Sud, les conflits militaires persistants et la pénurie de ressources s'entremêlent pour exacerber une crise humanitaire déjà dévastatrice. Alors que les violences armées persistent, la population civile est prise en étau, faisant face à des défis insurmontables. Cette vidéo réalisée par les élèves de l’EIDE explore les multiples facettes de cette crise complexe, mettant en lumière les conséquences dévastatrices des conflits incessants et du manque criant de ressources sur la vie quotidienne des habitants du Soudan du Sud. Dans ce contexte difficile, la nécessité d'une action humanitaire urgente et d'une mobilisation internationale se fait plus pressante que jamais.