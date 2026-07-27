De Video schéngt ze weisen, datt um Enn vum Tournoi blot Freedefeier ofgeschoss gouf a soll domat als Beweis déngen, datt nëmme mat engem argentinesche Gewënn gerechent gi war. AFP-Fotoen a Biller vu verschiddene Medie weisen awer däitlech, datt d'Freedefeier wäiss a net blo war.
"Déi spuenesch Victoire huet der FIFA hir Show tatsächlech zerstéiert," steet an der Beschreiwung vun engem Douyin-Video op vereinfacht Chineesesch, dee den 21. Juli gedeelt gouf. De Video enthält e Screenshot vun engem X-Post, deen den 20. Juli publizéiert gouf, wou op engem Stadion blot Freedefeier ze gesi sinn, wärend an der Mëtt e spuenesche Fändel z'erkenne war.
"Wann d'Finall vun der FIFA-Weltmeeschterschaft net manipuléiert war, firwat war d'Freedefeier dann an de Faarwe vun Argentinien? Spuenien huet hinnen d'Pläng mat hirer Victoire zerstéiert," steet am Post. Domat gëtt d'Behaaptung opgestallt, d'Freedefeier géif mat de Faarwe vum argentinesche Fändel iwwereneestëmmen (archivéiert Link). Dës Ausso passt an déi Verschwörungstheorie, datt d'FIFA ëmmer erëm eng Preferenz fir déi argentinesch Nationalekipp an hire Kapitän de Lionel Messi géif weisen (archivéiert hei an hei). De Chef vum FIFA-Schiedsrichterdepartement huet dës Virwërf virdrun als "ouni Grondlag" zeréckgewisen (reagéiert; archivéiert Link).
Spuenien hat Argentinien jo den 19. Juli 1:0 geklappt, nodeem de Ferran Torres an der Verlängerung vum Match den eenzege Gol an der Partie geschoss hat ( archivéierte Link ). Nom Match an nodeem d'Coupe iwwerreecht gi war, war d'Freedefeier um Daach vum "New York / New Jersey Stadium" ofgeschoss ginn.
Änlech Aussoe goufen op Weibo, Threads an Xiaohongshu op Chineesesch gedeelt. Zousätzlech huet sech d'Behaaptung an verschiddene Sproochen och op X, Facebook an Instagram verbreet.
Allerdéngs war d'Freedefeier wäiss, wéi een op enger AFP-Foto vun der Coupe-Zeremonie nom Match kann erkennen.
Duerch eng ëmgedréinte Billersich mat wichtegen Ausschnëtter vum Video koum ee bei Material eraus, wat vum däitsche Sender Magenta TV ausgestraalt gouf an dat Freedefeier aus engem änleche Bléckwénkel gewisen huet. Och hei huet ee gesinn, datt den Damp wäiss an net blo war. ( archivéierte Link ).
Datt d'Freedefeier wäiss war, weisen och Opname vu Sports TV – engem YouTube-Kanal, dee vum pakistaneschen digitale Contenu-Distributeur Dot Republic Media gefouert gëtt – déi vu bausse vum Stadion opgeholl goufen (archivéiert Link ). Wärend der Finall goufen och Freedefeier a verschiddene Faarwen ofgeschoss: Am Spektakel an der Paus goufen d'Faarwe vum Reebou gewisen a virum Match goufen d'Fändele vu Spuenien an Argentinien mat Pyrotechnik am Stadion, awer um Terrain an net iwwer dem Stadion, duergestallt.
D'AFP huet d'FIFA kontaktéiert, bis elo awer keng Äntwert kritt. D'AFP huet schonn anere Falschinformatiounen am Zesummenhang mat der Weltmeeschterschaft 2026 widderluecht.