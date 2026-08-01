D'Äerdbiewen hat eng Stäerkt vu 4,7 op der Richterskala. 21 Persoune goufe blesséiert, dorënner zwou méi schro. Et goufen och eng Rei Schied duerch d'Biewen. Den italieenesche Minister fir d'Protection civile huet vun enger Rei eidelstoende Gebaier geschwat, déi an de Koup gefall wieren.
Der Stad Neapel no ass eng Héichspannungsleitung an de Koup gefall, mat där Deeler vun der Stad mat Stroum versuergt ginn. Fir déi betraffe Gebitter wier eng Ersatzversuerung etabléiert ginn, ma a verschiddene Quartieren hätt et trotzdeem Stroumausfäll ginn. D'Schied sollen esou séier wéi méiglech behuewe ginn.
D'Phlegräesch Felder leie just e puer Kilometer vun der Milliounestad Neapel fort. De "Supervulkan", deen eng Fläch vu ronn 15 mol 12 Kilometer huet, läit just e puer Kilometer vun der Milliounestad Neapel fort. Wëssenschaftler hale seng Aktivitéite genee am An.
An der dicht populéierter Regioun kënnt et ëmmer nees zu Äerdbiewen. Am Mee hat d'Regioun schonn ee Biewe vun enger Stäerkt vu 4,4. Am Mäerz 2025 gouf et Panik duerch ee Biewen, dat och eng Stäerkt vu 4,4 erreecht huet an eng Rei Leit blesséiert huet. Am Mee an am Juni 2025 gouf et du weider Äerdbiewe mat enger Stäerkt vu 4,4 respektiv 4,6.