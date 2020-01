Iwwer Bosnien a Kroatien féiert de Wee aus dem Noen Osten an d'EU. Awer a Kroatien ginn d'Flüchtlingen alles anescht wéi frëndlech empfaangen.

Kroatien huet d'EU-Presidence bis Enn Juni, d'Hafestad Rijeka un der Adria ass dëst Joer Kulturhaaptstad. 2020 soll d'Joer vu Kroatien ginn, deem jéngsten EU-Memberland. Mä Kroatien huet e Problem mam Respekt vun de Mënscherechter. Dat geet aus engem Reportage vun enger RTL-Ekipp ervir, déi rezent um Balkan war.

Mat de neien Onrouen am Noen Osten, der tierkescher Invasioun an Nordsyrien, der rezent brisanter Entwécklung am Iran an der Gefor vun engem gréisseren arméierte Konflikt a Libyen wäert d'Zuel vun de Flüchtlingen a Migranten, déi sech op de Wee maachen an Direktioun Europäesch Unioun, an den nächste Wochen a Méint net of, mä zouhuelen.

Iwwert d'Mëttelmier ass elo am Wanter d'Gefor ze grouss. De méi séchere Wee féiert erëm iwwert de Balkan. Déi sougenannt Balkanroute war ni ganz zou, och wann d'Politik d'Awunner vun der EU dat wollt gleewen doen. Ungarn huet e pickegen Drot gespaant, mä zanter zwee Joer ass en anere Wee bekannt, deen iwwer Bosnien a Kroatien an d'EU féiert.

A Kroatien ginn d'Flüchtlingen a Migrante mat thermeschen Detekteren, Iwwerwaachungskameraen an Dronen entdeckt an duerno ginn et der mam Knëppel. Kierperlech Gewalt an Humiliatiounen duerch d'Police si Verstéiss géint Mënscherechter. An d'Leit kréie verwiert, eng Demande op Asyl ze stellen, wat hinne vum europäeschen an internationale Recht no awer zousteet. Um Enn gi se zréckgedréckt an engem sougenannte Push-back a Bosnien: ee weidere Verstouss géint d'Gesetz, allerdéngs geschitt dat all Dag a Kroatien.

D'EU-Kommissioun hätt sech rezent engagéiert, eng Enquête duerchzeféieren.

Reaktioun vu kroateschem Ambassadeur

Et war mat vill zeremoniell a symbolschwangere Rieden, dass an der Maison de l'Europe an der Stad e Mëttwoch feierlech d'EU-Presidence vu Kroatien am enke Krees vum versammelte Corps Diplomatique vun auslänneschen Ambassadeure gefeiert gouf.

Ënnert de Gäscht war natierlech de kroateschen Ambassadeur fir Lëtzebuerg, deen zu Bréissel wunnt. De Mann war an der Vergaangenheet a Kroatien wéinst Korruptioun a Verstéiss géint d'Budgetsgesetz ugeklot. Déi éischt Virwërf goufe fale gelooss. E Mëttwoch war hien de Gaascht zu Lëtzebuerg, fir och mat Hëllef vu frëschgedréckten Héichglanzbroschüre säi Land ënnert anerem als Touristendestinatioun ze verkafen.

Fir ons war et d'Geleeënheet, där vill onbeäntwert Ufroen un d'Ambassade virausgoungen, fir dem Diplomat e puer Froen ze stellen zu der aktueller Situatioun op der bosnesch-kroatescher Grenz an zu de kroatesche Praktiken.