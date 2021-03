E Patt huelen, eppes Klenges iessen a sech mat Frënn treffen - op Mallorca ass dat nees méiglech.

Fir d'éischt goufen Terrassen opgemaach an zanter dem 15. Mäerz dierf dann och elo bannenan zerwéiert ginn. Fir d'Gastronomen op der Insel e klenge Liichtbléck. An och d'Hoteller sollen nees Touristen empfänken. 80 Prozent wëlle fir Ouschteren hir Dieren nees opmaachen.

Fir d'Bedreiwer vum "Bierkönig" oder aneren Discoe gesäit et awer weiderhi schlecht aus. D'Saison 2021 wäert fir si nees an d'Waasser falen. Aktuell gëtt et eng Ausgangsspär vun 22 Auer u bis 6 Auer moies. A sanitär Mesuren, wéi Masken an Ofstandsreegelen, wäerte weiderhi gëllen.

D'Restaurante sinn och net ganz ouni Aschränkungen op. Baussen dierfen zum Beispill d'Hallschent vun den Dëscher besat ginn, banne souguer just een Drëttel. Um 17 Auer musse si dann och schonn nees zoumaachen, da geet nëmmen nach Takeaway.

Allgemeng hätten d'Leit op der Balearen-Insel eng immens Disziplin a Selbstverständlechkeet fir hir Masken unzedoen, sou d'Margarethe Schreinemakers. Si ass eng fréier däitsch Presentatrice, déi d'Insel elo hiert Doheem nennt.

D'Aussiicht op eng Saison 2021 loossen d'Leit op de Balearen opootmen. Well eng Insel, déi haaptsächlech vun den Touriste lieft, geet ouni déi geschwënn ënner.