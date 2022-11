En Dënschdeg sinn an den USA d'Midterms. Et ass d'Course ëm Honnerte Sëtz am Representantenhaus, am Senat a fir Gouverneurs-Posten.

Et ass schwéier den Iwwerbléck ze behalen, mä et ginn nei Weichen an der US-Politik gestallt. Am amerikanesche Kongress ginn all zwee Joer eng ganz Rei Sëtz zur Wal gestallt. Am Representantenhaus hunn d'Demokrate vum President Biden aktuell eng kleng Majoritéit vun 8 Sëtz a sinn och en Dënschdeg Favorit. Se kënne sech hirer Saach, awer bei Wäitem net sécher sinn. Et ginn e puer interessant Dueller. Sou zum Beispill d'Demokratin Peltola, déi bei enger Tëschewal am Alaska am August géint d'Sarah Palin, déi ratéiert Kandidatin fir d'US-Vizepresidentschaft, gewonnen huet. En Duell, dat d'US-Medie faszinéiert. De Senat huet zu Washington eng wichteg Kontrollfunktioun iwwert den US-President a ka villes blockéieren. Och hei wäert et eng serréiert Course tëscht Demokraten a Republikaner ginn. Den Ament hunn d'Republikaner eng Spär-Minoritéit, déi dem President Biden d'Liewe schwéier mécht. Am Senat ginn och all zwee Joer een Drëttel vun de Mandataire nei gewielt. Hei kéinten d'Republikaner d'Nues vir hunn. A 36 Bundesstaate ginn d'Gouverneure nei gewielt. Haaptsujete vun der Wal sinn d'Wirtschaft, den Avortement an d'Demokratie. An de Walbüroe sinn d'Sécherheetsmesuren drastesch verschäerft ginn, aus Angscht virun Aktioune vun Trump-Supporter, wéi viru bal 2 Joer am Kapitol. Den Donald Trump selwer mëscht Promo fir seng Republikaner an deit méi oder manner oppen un, datt hie bei de Presidentschaftswalen 2024 nees derbäi ass. Déi offiziell Annonce kéint scho fir déi nächste Woch sinn.