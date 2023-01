"Duerch Lützerath ze trëppelen, en Duerf dat Aktivist*innen iwwer zwee Joer laang opgebaut hunn, huet mech immens beandrockt. Et huet mer Hoffnung ginn, ze gesinn, wéi vill Leit sech géint den Ofbau vu Kuel op der Platz asetzen a wei een alternatiivt an ëmweltbewosst Liewen si sech opgebaut hunn." / © AFP

"Am krasse Kontrast dozou war e puer Meter méi wäit en Dagebaugebitt. Do um Bord ze stoen, huet mech traureg a rose gemaach. E Lach am Buedem virun sech ze hunn, wat deels 200 Meter déif ass a kilometerwäit d’Landschaft schonn zerstéiert huet, nëmme fir dem Profit vun enger Firma gerecht ze ginn, huet mech erschloen." / © AFP

"D’Stëmmung op der Demo war immens, et waren extrem vill Léit, d’Organisatricë schwätze vu 35.000 Léit! Et goufe Parole geruff an trotz der ugespaanter Situatioun zu Lützerath war d’Stëmmung éischter hoffnungsvoll, wann och vun enger gewësser Trauer a Roserei ënnerluecht." / © AFP

"Et ass mer wichteg, mech fir Gerechtegkeet anzesetzen. Datt d'Klimaziler duerch weidere Kuelenofbau kompromettéiert ginn, ass ongerecht. A wéi kann ech eppes kritiséieren, ouni et mat mengen eegenen Ae gesinn ze hunn?" / © AFP

"Natierlech hoffe mir, datt d’Protester dozou féieren, datt déi 280 Milliounen Tonne Kuel onverbrannt am Buedem bléiwen, mir gesinn awer och, datt d’Situatioun ouni d’Klima-Beweegung vun deene leschte Jore vill méi schlëmm wier." / © AFP

"D’Protester hunn erëm d’Opmierksamkeet drop gelenkt, dass vun der Politik aus nach ëmmer vill ze wéineg gemaach gëtt, fir eis all eng liewenswäert Zukunft ze garantéieren." / © AFP

"Och Lëtzebuerg huet sech Klimaziler gesat. Och hei am Land hätt sech d’Politik missen dozou äusseren, grad wann sou vill Leit géint eng Saach protestéieren. An et ass wëssenschaftlech bewisen, dass de weidere Kuelenofbau ënner Lüzerath ze vill CO2 ausstousse géing, fir dass mer déi 1,5 Grad net iwwerschreiden."

"Och op Säite vun der Press huet et staark un anstännege Berichterstattunge gefeelt. Souwuel zu Lëtzebuerg, wéi am Ausland gëtt virun allem mat "Clickbait" geschafft an d’Rapporte vun der Police ginn eent zu eent an Artikelen iwwerholl, ouni dass des kontextualiséiert oder hannerfrot ginn." / © AFP