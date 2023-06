Am kolumbianesche Reebësch goufe 4 Kanner, déi vermësst goufen nodeems e klenge Fliger erofgefall ass, alleguer lieweg erëmfonnt.

Déi 4 Kanner, déi iwwert ee Mount no engem Fligerongléck am Kolumbianeschen Amazonas lieweg erëmfonnt goufen, sinn elo zu Bogota gelant an direkt an d'Spidol bruecht ginn. Dat mellt d'franséisch Noriichtenagence.

Den 1. Mee war e klenge Fliger erofgefall. D'Mamm vun de Kanner, de Pilot an ee weideren Erwuessenen haten d'Ongléck net iwwerlieft. Ma d'Kanner, zwee Meedercher an zwee Jongen, vun 13, 9, 4 an net grad engem Joer hu sech déi lescht 40 Deeg eleng duerch de Reebësch geschloen. Si goufe vun Honnerten Zaldoten an Indigene gesicht.