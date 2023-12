Virun engem Mount war annoncéiert ginn, dass Eenzelticketen an 10ter-Ticketen solle méi deier ginn.

Den Operateur vum Paräisser Metro soll seng Decisioun nach eng Kéier iwwerdenken, fir d'Tickete wärend den Olympesche Spiller bal duebel esou deier ze maachen. Dat fuerdert de Büro vun der Buergermeeschtesch.

Tickete fir ee Mount oder e Joer op enger sougenannter Navigo-Kaart, déi an der Haaptsaach vu Residentë benotzt ginn, wieren net vun där Hausse betraff.

Dës Mesure wier eng zousätzlech Laascht fir d'Paräisser Leit an dësen Zäite vun Inflatioun, an där all Euro zielt, esou déi zwee Vize-Buergermeeschter Emmanuel Gregoire a Pierre Rabadan an engem Bréif un den Operateur vum Metro.

Mataarbechter a Benevoller, déi dofir suergen, dass dës Spiller e Succès ginn, hätten net forcement eng Navigo-Kaart a wäerten da mussen deier fir hir Tickete bezuelen, steet weider am Bréif. Doduerch géif et méi schwiereg, Benevoller ze rekrutéieren a géif Visiteuren treffen, wat an der Haaptsaach wäerte Fransousen aus der Géigend ronderëm Paräis sinn.

D'Paräisser Metro gëtt vun der Regioun Île-de-France geréiert. Déi Responsabel vun der Regioun, Valerie Pecresse, ass Member vun der republikanescher Partei. D'Buergermeeschtesch Anne Hidalgo ass Sozialistin. D'Thema vun de Metro-Präisser weist, wéi d'Tensiounen tëscht deenen zwou Säiten en Vue vun den Olympesche Spiller ëmmer méi grouss ginn.