RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No déidlecher MesserattackBei Protester zu Belfast goufe Gefierer a Brand gestach

RTL mat AFP
Riets Gruppéierungen haten d'Leit opgeruff, op d'Stroossen ze goen, nodeems et um spéide Méindegowend an der Stad eng Persoun déidlech mat engem Messer verwonnt gouf.
Update: 09.06.2026 22:50
© PAUL FAITH/AFP

En Dënschdegowend sinn an der nordirescher Haaptstad Belfast Anti-Immigratiouns-Protester eskaléiert. Protestanten hunn eng Rei Gefierer, dorënner e Bus, a Flame gesat.

Riets Gruppéierungen haten d'Leit opgeruff, op d'Stroossen ze goen, nodeems et um spéide Méindegowend an der Stad eng Persoun déidlech mat engem Messer verwonnt gouf. Beim presuméierten Auteur vun der Attack handelt et sech ëm e Mann, deen aus dem Sudan staamt. E Video vun der Dot huet sech séier iwwer déi sozial Medie verbreet an d'Stëmmung weider opgehëtzt.

D'nordiresch Poilce an d'brittesch Autoritéiten hunn no der Attack dozou opgeruff, d'Rou ze behalen, dat allerdéngs ouni Erfolleg. Zanter 18 Auer mëtteleuropäescher Zäit en Dënschdeg hu sech honnerte Leit, vun deenen der vill maskéiert sinn, op verschiddene Plazen uechter Belfast versammelt. Journaliste vun der Noriichtenagence AFP mellen, dass ëmmer nees Damp opsteigt, an dass aktuell Policehelikopteren iwwert der Stad fléien.

Am meeschte gelies
Am Madison Square Garden
Donald Trump an den NBA Finals zu New York ausgebuut
Video
9
Invité vun der Redaktioun (9. Juni) - Léon Gloden
De "Platzverweis renforcé" soll virun der Summervakanz gestëmmt ginn
Video
Audio
67
Fro den Affekot
An der Vakanz: dierf een alles fotograféieren?
Rue Émile Mark zu Déifferdeng
Samu am Asaz no Accident mat E-Scooter
Fotoen
Schutz vun tropesche Reebëscher
Lëtzebuerg investéiert 50 Milliounen Euro an neien internationale Klimafong
Video
55
Weider News
Firma hannert der KI "Claude"
Anthropic mécht säi stäerkste KI-Modell fir de Public accessibel
E Militär-Helikopter vum Typ "Apache".
USA wiere gezwongen ze reagéieren
Donald Trump dreet dem Iran mat Repercussiounen no Ofschoss vu Militär-Helikopter
Hoffnung op Ofkommes tëscht USA an Iran
Präis vum Brent fält ënner 90 Dollar de Barrel
Zwee Kämpfer vun de Qassam-Brigaden, dem arméierten Aarm vun der Hamas.
Gespréicher zu Kairo
Militant Gruppen an der Gazasträif bereet, Deel vun hire Waffen ofzeginn
0
De Paräisser Buergermeeschter Emmanuel Grégoire
Skandal ëm Reprochë vu Gewalt
Stad Paräis suspendéiert 132 Moniteuren aus dem ausserschoulesche Beräich
Elo offiziell
Poopst Leo XIV. kënnt am September op Metz
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.