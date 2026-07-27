RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ugrëff zu BerlinFra, déi um Christopher Street Day ëmkoum, war eng 65 Joer al Mamm aus Polen

AFP, iwwersat vun RTL
D'Fra, déi an der presuméiert islamistesch motivéierter Attack um Christopher Street Day zu Berlin ëmkoum, war eng 65 Joer al Fra aus Polen. Dat huet ee Spriecher vun der Berliner Senatskanzlei e Méindeg confirméiert.
Update: 27.07.2026 17:13
Die bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag beim Berliner Christopher Street Day (CSD) getötete Frau stammt aus Polen. Das bestätigte die Berliner Senatskanzlei.
Den Ugrëff war e Samschdeg den Owend net wäit vum Schlussevent vum Christopher Street Day beim Brandenburger Tor an der däitscher Haaptstad.
© AFP

Déi polnesch Staatsbiergerin war deemno zesumme mat hirer Duechter zu Berlin. Ee Spriecher vum polneschen Ausseministère zu Warschau huet e Méindeg och confirméiert, datt d'Affer eng polnesch Staatsbiergerin gewiescht wier. Weider Detailer huet hien allerdéngs net genannt. Och däitsch Ermëttler hu bis ewell keng Detailer zu der Fra oder den 29 Blesséierte genannt.

Den Ugrëff war e Samschdeg den Owend net wäit vum Schlussevent vum Christopher Street Day beim Brandenburger Tor an der däitscher Haaptstad. Ee méiglecherweis islamistesch motivéierten 21 Joer ale Mann ass fir d'éischt mat engem Auto beim Tiergarten an eng Grupp vu Leit gefuer, ier hie mat engem Messer weider Leit um Pride-Event attackéiert huet.

De Verdächtegen, deen no der Dot konnt flüchten, gouf e Sonndeg den Owend vu Spezialunitéiten an engem Schrebergarten-Gebitt zu Berlin erschoss. De Beamten no war hie virdru mat engem Messer op d'Polizisten duergelaf.

Fra, déi um Christopher Street Day ëmkoum, war eng 65 Joer al Mamm aus Polen
Den Ugrëff war e Samschdeg den Owend net wäit vum Schlussevent vum Christopher Street Day beim Brandenburger Tor an der däitscher Haaptstad.

Asaz vun der däitscher Police a Berliner Gaardenanlag
Terror bei CSD zu Berlin
Presuméierten Täter bei Policeasaz ëm d'Liewe komm
Attack op CSD: Lëtzebuerger temoignéiere vu Berlin
"Immens grousse Schock, deen duerch déi Berliner Communautéit gaangen ass"

Am meeschte gelies
Terror bei CSD zu Berlin
Presuméierten Täter bei Policeasaz ëm d'Liewe komm
Video
Chance vun 1 zu 15 Milliounen
Fra bréngt eeneeëg Véierlingen op d’Welt
Video
Beschbränn a Südeuropa
D'Flame si just nach eng 15 Kilometer vu Bordeaux ewech, Etat d'Urgence an der Regioun Madrid
Video
Insel ass "um Limitt"
Zéngdausende Leit protestéiere géint de Massentourismus op Mallorca
17
Tour de France
Tadej Pogacar feiert 5. Schlussvictoire, Van der Poel setzt sech zu Paräis duerch
Video
Fotoen
20
Weider News
Un employé travaillant sur une Porsche 911, le modèle historique de la marque, à l'usine de Zuffenhausen, le 6 mars 2025
Bis 2035
Porsche wëll 5.000 weider Aarbechtsplazen ofbauen
Police an Italien
2,6 Tonne Kokain op Boot am Atlantik saiséiert
Ären Temoignage op RTL
Sidd och dir am Ausland vu Bëschbränn betraff? Loosst eis et wëssen!
Zënter dem neisten Ausbroch
Iwwer 3.000 Ebola-Fäll an der Demokratescher Republik Kongo
Police deelt mat
Op d'mannst dräi Doudeger duerch Schëss bei der Space Needle zu Seattle
Video
Nei Bëschbränn a Spuenien
Dausende Leit an der Géigend vu Valencia evakuéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.