Déi polnesch Staatsbiergerin war deemno zesumme mat hirer Duechter zu Berlin. Ee Spriecher vum polneschen Ausseministère zu Warschau huet e Méindeg och confirméiert, datt d'Affer eng polnesch Staatsbiergerin gewiescht wier. Weider Detailer huet hien allerdéngs net genannt. Och däitsch Ermëttler hu bis ewell keng Detailer zu der Fra oder den 29 Blesséierte genannt.
Den Ugrëff war e Samschdeg den Owend net wäit vum Schlussevent vum Christopher Street Day beim Brandenburger Tor an der däitscher Haaptstad. Ee méiglecherweis islamistesch motivéierten 21 Joer ale Mann ass fir d'éischt mat engem Auto beim Tiergarten an eng Grupp vu Leit gefuer, ier hie mat engem Messer weider Leit um Pride-Event attackéiert huet.
De Verdächtegen, deen no der Dot konnt flüchten, gouf e Sonndeg den Owend vu Spezialunitéiten an engem Schrebergarten-Gebitt zu Berlin erschoss. De Beamten no war hie virdru mat engem Messer op d'Polizisten duergelaf.