RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

150-160 Passagéier vu Luxair betraffAusseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen

David Winter
Heizou géifen och d'Golfstaate gehéieren, sou de Message vum Ausseministère.
Update: 28.02.2026 20:08
© Emile Mentz

Déi Lëtzebuerger Autoritéite wier dann och am stännege Kontakt mat sengen europäesche Partner. Lëtzebuerger Residenten am Ausland gëtt säitens dem Ausseministère geroden, sech un d’Instruktioune säitens de lokalen Autoritéiten ze halen a sech op der Internetsäit guichet.lu/lama anzeschreiwen. Hei, esou och de Xavier Bettel, soll een sech onbedéngt mellen, well dat géif den Autoritéiten enorm bei der Organisatioun hëllefen.

Op de Fakt, dass vill Flich an der Regioun ausgefall sinn, respektiv de Fluchraum gespaart gouf, reagéiert dann och den Ausseminister Xavier Bettel am RTL-Interview.

Den Ausseminister Xavier Bettel iwwert d'Situatioun am Noen Osten
Op de Fakt, dass vill Flich an der Regioun ausgefall sinn, respektiv Fluchhäfe gespaart goufen, reagéiert dann och den Ausseminister Xavier Bettel.

Tëscht 150-160 Persoune wieren am Moment a betraffene Regiounen, déi mat der Luxair dohi komm sinn an och nees sollten zeréck. Hei géif een elo kucken, dat zesumme mat der Luxair, déi Leit sou séier wéi méiglech zeréck op Lëtzebuerg ze kréien.

Am meeschte gelies
Transport vu Boergeld
Op d'mannst 20 Doudeger bei Fligerongléck a Bolivien
Fotoen
Attack mat den USA laang geplangt
Israel huet "Preventivschlag" géint Iran lancéiert
Fotoen
Auto huet a Kéier iwwerholl
Zeie vun Accident e Freideg tëscht Schëndels a Koplescht gesicht
Donald Trump bestätegt Attack op den Iran
"Leet Är Waffen nidder oder stellt Iech dem sécheren Doud“
Video
19 nei Zich schonn a Betrib
Revisioun vun neie Coradia-Zich bei den CFL
Video
Fotoen
Weider News
Concours de plaidoiries um Ieweschte Geriicht
Zukünfteg Affekote plaidéieren um Geriicht
Video
Fotoen
0
Diddelenger Rond-Point
Rout Luuchte sollen den Trafic duerch de Kreesverkéier reegelen
Video
Fotoen
0
Auto huet a Kéier iwwerholl
Zeie vun Accident e Freideg tëscht Schëndels a Koplescht gesicht
Eng Foto vun engem vun de Buergbrennen zu Lëtzebuerg.
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Buergbrennen, DigiRallye, Afebëbee Punch
Video
0
Entrevue tëschent Regierung a Gewerkschaftsfront
KI-Dësch soll d’Entwécklung um Aarbechtsmaart begleeden
Video
Background am Gespréich (28. Februar) - John Petry
"Strof- an Zivilprozess ze digitaliséiere si pharaonesch Aarbechten"
Audio
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.