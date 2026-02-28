RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Pakistan dementéiert NoriichtAfghanistan huet pakistanesche Kampfjet-Pilot gefaange geholl

AFP, iwwersat vun RTL
Am Konflikt tëscht dem Pakistan an dem Afghanistan ass e pakistanesche Kampfjet am afghaneschen Dschalalabad erofgefall. De Pilot gouf gefaange geholl.
Update: 28.02.2026 12:25
Im Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan ist ein pakistanisches Kampfflugzeug im afghanischen Dschalalabad abgestürzt und sein Pilot gefangengenommen worden. Die pakistanische Regierung wies die afghanischen Behördenangaben als "völlig unwahr" zurück.
© AFP

“E pakistanesche Kampfjet gouf am sechste Bezierk vun der Stad Dschalalabad ofgeschoss a säi Pilot gouf lieweg gefaange geholl”, sot de Policespriecher Tajeb Hammad e Samschdeg. Den afghaneschen Arméisspriecher Wahidullah Mohammadi huet d’Informatioune confirméiert.

E Journalist vun der Noriichtenagence AFP huet nieft engem Kampffliger zwou Explosiounen zu Dschalalabad aus der Richtung vum Fluchhafen héieren. Awunner hu gesot, si hätte gesinn, datt de Pilot sech mat engem Fallschierm aus dem Fliger gerett hätt, éier hie gefaange geholl gi wier.

De pakistaneschen Ausseministère huet d’Informatioune vun den afghaneschen Autoritéiten dementéiert. “Dat ass eng falsch Behaaptung. Komplett onwouer”, sot de Spriecher Tahir Hussain Andrabi. Pakistan war e Freideg Loftattacken op déi afghanesch Haaptstad Kabul a Kandahar am Süde vum Land geflunn, wou de Chef vun de radikalislameschen Taliban, den Hibatullah Achundsada, lieft.

Pakistan reprochéiert Kabul, arméiert extremistesch Gruppe wéi de pakistaneschen Taliban opzehuelen, déi ëmmer nees fir Attentater a Pakistan responsabel wieren. Kabul weist dat zréck. D’US-Regierung hat erkläert, si géing “d’Recht vu Pakistan op Selbstverdeedegung géint Taliban-Attacken” ënnerstëtzen.

Am meeschte gelies
Nom Accident op der A6 en Dënschdeg
D'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert
Complément vie chère
D‘Regierung huet wëlles, eng nei finanziell Hëllef fir Stéit mat geréngem Akommes ze schafen
Méiglecherweis Kokain
Mann festgeholl, deen engem Mannerjäregen eng wäiss Substanz geschenkt huet
"Et war fuerchtbar"
Tram zu Mailand entgleist - zwee Doudeger confirméiert, op d'mannst 38 Blesséierter
Video
Okaju an Ombudsman
Nees e Mineur an de Prisong op Schraasseg: Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher besuergt
13
Weider News
(FILES) OpenAI CEO Sam Altman attends a talk session with SoftBank group Chairman and CEO Masayoshi Son in Tokyo on February 3, 2025.
Accord fir "technesch Sécherheetsvirkéierungen"
US-Verdeedegungsministère schléisst Ofkommes mat OpenAi of
Donald Trump bestätegt Attack op den Iran
"Leet Är Waffen nidder oder stellt Iech dem sécheren Doud“
Video
Nach dem Bieterstreit mit Netflix hat Paramount Skydance die Übernahme des US-Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) unter Dach und Fach gebracht. Paramount und Warner Bros. unterzeichneten am Freitag eine entsprechende Vereinbarung.
No Sträit mat Netflix
Paramount iwwerhëlt Warner Bros. fir 110 Milliarden Dollar
D'Grondschoul zu Minab am Iran, déi bei Attacke vun den USA an Israel den 28. Februar 2026 vu Rakéite getraff gouf.
Attack op den Iran am Liveticker
Zuel un Doudege klëmmt: Op d'mannst 57 Schülerinne bei Rakéitenattack am Iran ëmbruecht
LIVE
Nom “Preventivschlag” vun Israel op den Iran waren den 28. Februar zwou Dampwolleken iwwer Teheran ze gesinn.
Attack mat den USA laang geplangt
Israel huet "Preventivschlag" géint Iran lancéiert
Fotoen
De 27. Februar 2026 ass e Militärfliger, dee mat Boergeld vun der bolivianescher Zentralbank beluede war, net wäit vum Fluchhafen El Alto erofgefall.
Transport vu Boergeld
Op d'mannst 20 Doudeger bei Fligerongléck a Bolivien
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.