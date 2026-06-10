RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Versoe vum Staat"Fall Lyhanna: Wéi ee méigleche Serientäter d'Justiz a Frankräich blaméiert

Tim Morizet
Den Doud vum 11 Joer ale Lyhanna huet a Frankräich zu massiver Kritik um Virgoe vun der Justiz gefouert, dat well de presuméierten Täter laang ignoréiert soll gi sinn.
Update: 10.06.2026 19:30
Fall Lyhanna: Wéi ee méigleche Serientäter d'Justiz a Frankräich blaméiert
Den Doud vum 11 Joer ale Lyhanna huet a Frankräich zu massiver Kritik um Virgoe vun der Justiz gefouert.

Frankräich steet ënner Schock: Zanter Deeg versammele sech all Owend Dausende vu Leit, fir un dat 11 Joer aalt Lyhanna ze erënneren – a gläichzäiteg géint dat ze protestéieren, wat vill als e massive Feeler vum franséische Justizsystem ugesinn.

Zu Saint-Jean-d'Angély, an der Géigend, wou d'Meedche gewunnt huet – mee och zu Paräis, Marseille oder Toulouse – goufen et grouss Manifestatiounen. Vill Demonstrante schwätze vun engem "Versoe vum Staat".

D'Lyhanna war Enn Mee verschwonnen. Aenzeien haten d'Meedchen nach viru senger Schoul an en Auto eraklamme gesinn. Leschten Donneschdeg gouf d'Meedchen dunn dout an engem ale Käre-Silo fonnt.

De Besëtzer vum Auto ass de Jérôme B., e Mann aus der Géigend, deem seng Duechter an déi selwecht Schoul gaange soll sinn ewéi d'Affer. Hie soll d'Famill kannt hunn an ass mëttlerweil an Untersuchungshaft a wéinst Mord ugeklot.

Plainten ouni Konsequenzen

Besonnesch schockéiert d'Frankräich awer net nëmmen d'Dot selwer, mee virun allem dat, wat elo iwwer de presuméierten Täter bekannt gëtt. Géint de Jérôme B. solle scho laang virum Mord eng Rei Plainte agereecht gi sinn.

Ënner anerem geet et ëm Virwërf vu sexuellem Mëssbrauch an der Vergewaltegung vun engem mannerjärege Meedchen. Trotzdeem soll d'Justiz laang näischt ënnerholl hunn.

Franséisch Medie mëllen, datt de Mann net emol vun der Police convoquéiert gouf. Dat féiert elo zu massiver Roserei am Land.

"Et ass ze spéit", héiert een op ville Manifestatiounen. Fir vill Leit ass de Fall Symbol vun engem Justizsystem ginn, dee bei Gewalt géint Kanner verseet.

"Mir gesinn näischt"

D'Kritik kënnt och vu Kannerschutz-Organisatiounen. D'Michele Creoff vun der franséischer Organisatioun "Union pour l'Enfance" stellt déi fundamental Fro: "Gëtt et iwwerhaapt eng national Strategie? Gëtt et iergendeen, deen all déi néideg Aktioune koordinéiert? Fir de Moment gesi mer näischt."

Zanter Jore gëtt et a Frankräich Kritik un enger iwwerlaaschter a lueser Justiz. Vill Dossiere géife sech iwwer Méint oder Jore zéien.

Besonnesch bei Gewalt géint Kanner wier d'Situatioun alarméierend, esou Aktivisten.

Regierung versprécht Konsequenzen

D'Regierung huet mëttlerweil reagéiert. Eng intern Enquête gouf ugekënnegt an iwwer 70.000 lafend Dossiere mat Gewalt géint Kanner sollen nach eng Kéier iwwerpréift ginn.

An Zukunft sollen esou Enquêten a maximal dräi Méint ofgeschloss ginn.

Och d'Spriecherin vun der franséischer Regierung, Maud Bregeon, schwätzt, am Numm vum President Macron, vu schwéiere Feeler: "Et ass evident, datt et massiv Dysfonctionnementer gouf. Elo muss gekläert ginn, wat déi individuell Responsabilitéit ass a wat déi systeemesch Problemer an de staatleche Servicer sinn."

De franséische Premierminister Sébastien Lecornu huet iwwerdeems ugekënnegt, d'Gesetz zum Kannerschutz, dat aktuell am Parlament diskutéiert gëtt, nach ze verschäerfen. An Zukunft kéinte Serientäter bei Vergewaltegungen u Kanner mat Liewenslänglech bestrooft ginn – amplaz wéi bis elo mat maximal 20 Joer Prisong.

Vill Aktivisten a Familljeverbänn geet dat awer net duer. Si fuerderen net nëmmen nei Kontrollen, mee eng déif gräifend Reform vum Kannerschutz a méi Mëttel fir Police a Justiz.

Am meeschte gelies
No Vol iwwert Atlantik
Waasserstoff-Ballon aus den USA mécht historesch Landung zu Baastenduerf
Fotoen
7
Bei der LSAP rumouert et
D'Liz Braz huet refuséiert, fir hir Fraktioun an der Chamber ze schwätzen
Audio
45
Autonom Mobilitéit
Zu Biissen fuere 5 "Roboter-Taxien", spéider bis zu 30 am Land
18
Wäisst Haus gëtt Erklärungen
Somalesche WM-Arbitter, deen ausgeschloss gouf, soll Terror-Verbindungen hunn
No Ofschoss vun US-Helikopter
USA an Iran hu sech rëm géigesäiteg ugegraff
10
Weider News
2020 gouf den russeschen Oppositiounspolitiker Alexei Nawalny nom Verdacht op eng Vergëftung an der Berliner Charité behandelt.
Übungen a Formatioune fir d'Personal
Berliner Charité ass permanent op Ausbréch vun Infektiounskrankheete virbereet
Video
1
Den neie Rapport vun Amnesty International iwwer dat israeelescht Virgoen am Westjordanland
Mënscherechter am Noen Osten
Amnesty International gehäit Israel "eethnesch Botzaktiounen" am Westjordanland vir
Litaueschen Defenseminister Kaunas op Visitt
Lëtzebuerg a Litauen verstäerke bilateral Kooperatioun
Audio
Fotoen
0
No brutaler Messerattack
Bei Protester zu Belfast goufe Gefierer a Brand gestach
Firma hannert der KI "Claude"
Anthropic mécht säi stäerkste KI-Modell fir de Public accessibel
Video
E Militär-Helikopter vum Typ "Apache".
USA wiere gezwongen, ze reagéieren
Donald Trump dreet dem Iran mat Repercussiounen no Ofschoss vu Militär-Helikopter
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.