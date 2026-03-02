Frankräich stellt e Méindeg de Mëtteg Pläng iwwert déi zukünfteg atomar Ofschreckung vir. De President Macron hält dofir op der Basis vun de franséischen Atom-U-Booter, no bei Brest, eng Grondsaz-Ried.
Frankräich ass am Moment déi eenzeg EU-Natioun, déi Atomwaffen huet. Schonn op der Sécherheetskonferenz zu München haten de Friedrich Merz an den Emmanuel Macron iwwert eng gemeinsam Strategie geschwat, déi elo soll verdéift ginn.
Frankräich hat sech leschte Summer schonn zesumme mat Groussbritannien op eng enk Koordinatioun a Saachen nuklearer Ofschreckung gëeenegt. Rieds ass vun enger Zorte Schutz-Präbbeli, fir de Fall, dass ee géif ugegraff ginn.