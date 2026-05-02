Am Süde vum LibanonOp d'mannst 13 Doudeger no israeeleschen Attacken, dorënner och e Kand

AFP, iwwersat vun RTL
Trotz Wafferou attackéiert déi israeelesch Arméi weiderhin Ziler am Süde vum Libanon.
Update: 02.05.2026 10:14
Trotz der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Süden des Landes mindestens 13 Menschen getötet, darunter ein Kind.
Sou och e Freideg bei enger Loftattack, déi 13 Leit - dorënner ee Kand - d'Liewe kascht huet. Wéi et vum libaneesesche Santésministère heescht, wiere bei Ugrëff o d'Stad Habbusch aacht Persounen ëmbruecht, zu Sraijeh véier an zu Ain Baal eng. Zu Habbusch sin iwwerdeems 21 Leit blesséiert ginn.

Noriichtenagencen no hätt d'israeelesch Arméi Residenten an de betraffene Géigende virun den Attacke gewarnt, allerdéngs manner wéi eng Stonn virdrun.

D'Arméi reprochéiert där vum Iran ënnerstëtzter Hisbollah-Miliz jo géint d'Wafferou-Ofkommes verstouss ze hunn an huet aus deem Grond annoncéiert, "decidéiert" géint dës virzegoen.

Tëschent Israel an dem Libanon gëlt u sech zanter dem 17. Abrëll eng Wafferou, Israel huet trotz dëser awer e puer mol Loftugrëffer am Süde vum Land geflunn, mat der Begrënnung, se géife sech géint d'Hisbollah riichten. D'Ofkommes gesäit vir, datt Israel d'Recht huet, géint "geplangt, onmëttelbar bevirstoend oder aktuell Ugrëffer" virzegoen.

Och d'Hisbollah reprochéiert Israel Verstéiss géint d'Wafferou an huet dowéinst e Freideg Positioune vun israeeleschen Zaldoten am Süde vum Libanon attackéiert.

US-Verteidigungsminister Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland binnen eines Jahres angeordnet. Derzeit sind rund 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europäischen Land.
