Ëmstriddent OfkommesFräihandelsaccord tëscht EU a Mercosur-Staate virleefeg a Kraaft getrueden

Zanter e Freideg Hallefnuecht ass den ëmstriddene Fräihandelsaccord tëscht der EU an de Mercosur-Staate virleefeg a Kraaft.
Update: 01.05.2026 09:18
Das EU-Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ist am Freitag vorläufig in Kraft getreten. Es schafft zahlreiche Zölle auf beiden Seiten ab.
Konkret heescht dat, datt d'Douanestaxen op europäeschen Autoen, Pharmaproduiten a Wäin zum Beispill, deen an d'Mercosur-Länner exportéiert gëtt, däitlech erofginn. Den europäeschen Handelskommissär Maros Sefcovis schwätzt dann och vun engem "groussen Dag".

Déi véier südamerikanesch Staate Brasilien, Argentinien, Paraguay an Uruguay hunn d'Ofkommes all ratifizéiert ma d'Europaparlament hat sech majoritär fir eng juristesch Iwwerpréiwung virum Europäesche Geriichtshaff ausgeschwat an domadder den definitiven Ofschloss vun der Prozedur op europäescher Säit ausgebremst. Virun allem a Frankräich hate sech d'Bauere bis zu Lescht géint de Mercosur gewiert well se duerch Bëllegimporter negativ Konsequenze fir sech fäerten. Och Ëmweltschutzorganisatiounen a Vertrieder vun der Zivilgesellschaft gesinn de Fräihandelsaccord nach ëmmer kritesch, deen no iwwer 25 Joer Verhandlungen zustane komm ass.

Am meeschte gelies
No bei der franséischer Grenz
Kierch vu Montenach verbrannt
Video
Fotoen
Grand-Duce Guillaume, Henri a Grande-Duchesse Stéphanie ënnert den Invitéen
Schweedesche Kinnek Carl XVI. Gustaf feiert säin 80. Gebuertsdag
Fotoen
2
"Dir sidd also de Wollef am Schofspelz"
Kritik un der ADR wärend Chamberdebatt iwwert Integratioun
Audio
33
Spray Tanning amplaz Sonn oder Solarium
Séier brong – mee wéi gesond ass et wierklech?
Video
Fotoen
0
3. Dag am Prozess ëm Policegewalt
Jiddereen huet seng eege Vue op d’Affär
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
No Interceptioun vu Global Sumud Flotilla
Xavier Bettel confirméiert, datt Lëtzebuerger Residenten u Bord waren a kritiséiert Israel
"Firwat sollt ech et net maachen?"
US-President Trump dreet och Spuenien an Italien mat Ofzéie vun Truppen
14
Ein am Mittwoch im Zentrum Londons aufgetauchtes Standbild ist offenbar ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Die Statue auf dem Mittelstreifen der Hauptstraße Pall Mall zeigt einen marschierenden Mann, der eine Flagge in der Hand hält.
Net wäit vum Buckingham Palace
Nei Banksy-Statu zu London opgedaucht
Konsequenze vum Iran-Krich
De Präis fir de Barrel Brent ass um Donneschdeg mat Momenter op iwwer 125 Dollar geklommen
Global Sumud Flotilla 2026
Israeelesch Marinn interceptéiert 21 Booter, Lëtzebuerger Resident u Bord
Am Süde vu Paräis
Bus fält an d'Seine, alleguer Passagéier konnte gerett ginn
Fotoen
