Den Iran huet de Mediateuren am Pakistan wéi et schéngt eng Propos gemaach, fir d'Negociatioune mat den USA nees opliewen ze loossen. Zanter Deeg stagnéieren déi jo.
D'iranesch Noriichtenagence Irna an d'Chaîne Irib mellen elo, dass den Ausseminister Araghtschi mat Homologen an der Regioun an der EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas telefonéiert gehat hätt.
Pakistan huet nach net confirméiert an dat Wäisst Haus wollt bis ewell nach net kommentéieren. Deemno ass och iwwer de Contenu vun enger méiglecher Propos näischt bekannt.
Trotz Wafferou bekämpfe sech Israel an déi pro-iranesch Hisbollah-Miliz weider. Medie mellen israeelesch Attacken am Südlibanon. D'israeelesch Arméi seet, si wär vun der Hisbollah ugegraff ginn.