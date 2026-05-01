RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Staatsmedie mellenDen Iran huet den USA eng nei Propos fir Negociatiounen iwwermëttelt

AFP
Aus Washington war bis ewell nach keng Reaktioun ze héieren.
Update: 01.05.2026 18:08
Der Iran hat nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA vorgelegt. Das Weiße Haus wollte diese Angaben nicht kommentieren.
Den Iran huet de Mediateuren am Pakistan wéi et schéngt eng Propos gemaach, fir d'Negociatioune mat den USA nees opliewen ze loossen. Zanter Deeg stagnéieren déi jo.
© AFP/Archiv

Den Iran huet de Mediateuren am Pakistan wéi et schéngt eng Propos gemaach, fir d'Negociatioune mat den USA nees opliewen ze loossen. Zanter Deeg stagnéieren déi jo.

D'iranesch Noriichtenagence Irna an d'Chaîne Irib mellen elo, dass den Ausseminister Araghtschi mat Homologen an der Regioun an der EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas telefonéiert gehat hätt.

Pakistan huet nach net confirméiert an dat Wäisst Haus wollt bis ewell nach net kommentéieren. Deemno ass och iwwer de Contenu vun enger méiglecher Propos näischt bekannt.

Trotz Wafferou bekämpfe sech Israel an déi pro-iranesch Hisbollah-Miliz weider. Medie mellen israeelesch Attacken am Südlibanon. D'israeelesch Arméi seet, si wär vun der Hisbollah ugegraff ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.