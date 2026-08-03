RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ekonomie an Tourismus ënner DrockPeegele vum Rhäin op ville Plazen op neiem Déifstand

AFP, iwwersat vun RTL
Grad ewéi aner Flëss uechter Europa sinn d'Waasserstänn vum Rhäin op ville Plazen op engem neie Rekord-Déifstand.
Update: 03.08.2026 16:11
Aufgrund der Trockenheit hat das Niedrigwasser am Rhein am Wochenende in Bonn und weiteren Orten neue Tiefststände erreicht. Mit nur noch 21 Zentimeter wurde Sonntagmittag in Düsseldorf der bisherige Rekordwert um vier Zentimenter unterschritten.
Zu Düsseldorf gouf mat 21 Zentimeter e Sonndeg den aktuelle Rekord-Déifstand vun 2018 ëm zwee Zentimeter ënnerschratt.
© AFP/Archiv

Wéinst Hëtzt an Dréchent hunn d'Peegele vum Rhäin de Weekend zu Köln, Bonn a weidere Plazen nei Déifstänn erreecht. Mat nëmmen nach 21 Zentimeter gouf e Sonndeg de Mëtteg zum Beispill zu Düsseldorf den aktuelle Rekord vun 2018 ëm zwee Zentimeter ënnerschratt. Dat mellt d'Waasserstroossen- a Schëfffaartsverwaltung vum Bund. Och zu Duisburg, Wesel an op anere Plaze sinn d'Peegele vum Rhäin e Sonndeg ënnert déi aktuell niddregst bekannt Waasserstänn gefall.

Schonn e Samschdeg war zu Köln mat engem Peegel vu 67 Zentimeter den aktuelle Rekord vun 2018 ëm zwee Zentimeter ënnerschratt ginn. Deelweis sinn d'Peegelen awer och nees lues geklommen - esou zu Köln, wou e Sonndeg de Mëtteg 69 Zentimeter gemooss goufen. Schätzungen no kéinten an der nächster Woch laanscht de Rhäin weider Déifstänn erreecht ginn.

Déi niddreg Peegelen erhéijen d'Transportkäschte fir d'Ekonomie a belaaschte virun allem Industriebranchen, déi op Transporter fir Massen ugewise sinn. Banneschëffer kënnen däitlech manner transportéieren oder musse souguer ganz dorop verzichten.

Nieft de Frachtschëffer maachen déi aussergewéinlech niddreg Waasserstänn um Rhäin och dem Tourismus an der Passagéierschëfffaart ze schafen. Sëllege Faarten hu missen ofgesot ginn, heescht et vun der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH heescht. Och eenzel Landungsbrécken um Rhäin konnte vu bestëmmte Schëffer net erreecht ginn.

Dat niddregt Waasser kënnt duerch déi laang Dréchent a ville Regioune vun Däitschland. Duerch de Klimawandel klëmmt Wëssenschaftler no och d'Warscheinlechkeet vun esou extreeme Wiederlagen. Betraff sinn och aner Flëss wéi zum Beispill d'Donau. Hei hunn déi niddreg Peegele souguer dozou gefouert, datt Ungarn säin eenzegt Atomkraaftwierk huet misse vum Netz huelen.

Wegen niedriger Pegelstände der Donau schaltet Ungarn sein einziges Atomkraftwerk ab. Am Montag wird das Akw in Paks, das rund 130 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest liegt, erstmals seit 44 Jahren vollständig abgeschaltet werden.
Pegelstänn un der Donau ze niddreg
Ungarn hëlt eenzegt Atomkraaftwierk vum Netz

Am meeschte gelies
Groussasaz am Raum Iechternach an Iechternacherbréck eriwwer
Vermësste Jong vun 9 Joer konnt wuel a monter fonnt ginn - Bedeelegung vun drëtter Persoun ausgeschloss
Fotoen
"Zesummenaarbecht ass exemplaresch"
CGDIS verëffentlecht Impressioune vu Lëtzebuerger Asaz an der Gironde
Fotoen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Munneref klappt Déifferdeng, Walfer feiert éischt Victoire an der BGL Ligue
Video
Fotoen
8
Zwou Persoune verwonnt
Accident op der N8 tëscht Bruch a Recken - Streck war komplett fir den Trafic gespaart
Fotoen
Beachvolleyball
Bal wier et roueg gewiescht am Kiischpelt: D'Beachdays gi weider
Video
Fotoen
0
Weider News
Zougank zum Mier
Italien wëll méi gratis Plagen aféieren
Eine mutmaßlich unter Drogen stehende, nackte Frau hat in Nürnberg randaliert sowie Menschen angegriffen. Die 39-Jährige beschädigte unter anderem die Windschutzscheibe eines Auto sowie das Handy eines Busfahrers und schlug einem Mann gegen den Kopf.
Plakeg an ënner Drogenafloss
Fra zu Nürnberg attackéiert Passanten a Polizisten
Am Nordweste vun Nigeria
Op d'mannst 52 Leit vun arméiertem Grupp entféiert
Den Todd Blanche no engem Meeting am Kapitol
Eenegung a Sträit ëm ëmstriddenen Entschiedegungsfong
Todd Blanche hëlt Hürd um Wee an den US-Justizministère
1
Interview mam Politikwëssenschaftler Josip Glaurdić
Lëtzebuerger Bléck op d'Geopolitik: Krich an Energiepräisser maachen de Leit Suergen
Video
15
Entreprisen entgi Gewënner a Milliardenhéicht
Europäesch E-Auto-Industrie staark vu Batterien aus Asien ofhängeg
14
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.