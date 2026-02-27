RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Et war fuerchtbar"Tram zu Mailand entgleist - zwee Doudeger confirméiert, op d'mannst 38 Blesséierter

AFP, iwwersat vun RTL
RTL Lëtzebuerg
Bei engem Accident mat engem Tram zu Mailand sinn op d'mannst zwou Persounen ëm d'Liewe komm.
Update: 27.02.2026 21:46
Zu Mailand ass e Freideg en Tram entgleist.
Op d’mannst zwou Persoune koume bei engem Accident mat engem Tram zu Mailand ëm d’Liewen.
© PIERO CRUCIATTI/AFP

An engem Tram-Accident zu Mailand sinn op d’mannst zwou Persounen ëm d’Liewe komm. Den Tram war e Freideg net wäit vum Zentrum vun der Norditalieenescher Metropol entgleist an an ee Gebai gerannt, esou d’Police am Laf vum Owend. Et wieren dobäi op d’mannst 38 Mënsche blesséiert ginn. D’Onglécksursaach ass nach net gekläert, ma éischt Hiweiser deiten op de Chauffer vum Tram hin.

Medieberichter no hat de Chauffer villäicht ee Gleiswiessel net aktivéiert. Den Tram hat och schonn um leschten Arrêt virun der Plaz vum Accident net gehalen, ma war einfach duerchgefuer. “Et gesäit net esou aus, wéi wann et een technesche Probleem war, ma éischter mam Chauffer zesummenhoung”, sot de Buergermeeschter Guiseppe Sala. Bei den Doudesaffer géif et sech ëm ee Passagéier an ee Passant handelen, dee vum Tram erwëscht gouf.

Den Tram, wuel eng relativ nei Maschinn, war op der Linn 9 op der Via Vittoria Veneto net wäit vun der Porta Venezia vun de Schinne gesprongen an ass an d’Fënster vun engem Geschäft gerannt. Op der Plaz vum Ongléck waren e Freideg den Owend vill Ambulanzen ze gesinn. Secouristen hu geschockte Passanten an gëllen Thermo-Decke gepaakt.

Zu Mailand ass een Tram entgleist
Bei engem Accident mat engem Tram zu Mailand ass op d’mannst eng Persoun ëm d’Liewe komm.

“Ech hunn een haart Knuppen héieren”, esou déi 27 Joer al Anna, déi zum Zäitpunkt vum Accident net wäit fort an hirem Büro souz, der AFP géigeniwwer. “Ech hu gesinn, wéi een Deel vum Tram an ee Geschäft gerannt ass.”

Vun Aenzeien op der Plaz heescht et, den Tram wier mat héijer Vitess ënnerwee gewiescht. Ee vun de Passagéier sot der Noriichtenagence Ansa, hien hätt fir d’éischt un een Äerdbiewe geduecht. “Ech souz a sinn zesumme mat anere Passagéier um Buedem gelant. Et war fuerchtbar.”

Am meeschte gelies
Abroch zu Leideleng
Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro geklaut - 5 presuméiert Täter gepëtzt
Manktem u Kommunikatioun
Gesondheetsministesch reagéiert op Kritik vu Parquet
Audio
27
Massegriewer ronderëm mexikanesche WM-Stadion
500 Säck mat mënschlechen Iwwerreschter ausgegruewen
4
Invité vun der Redaktioun (27. Februar) - Serge Allard
Kannerdoktere gesinn ëmmer méi Kanner mat Verhalensopfällegkeeten
Video
Audio
26
Eventuell Mëssbrauchsfäll an intern Dysfonctionnementer
Onofhängeg Experte-Kommissioun soll méiglech Mëssstänn bei Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf opschaffen
Weider News
Der frühere US-Präsident Bill Clinton ist erstmals von Kongressabgeordneten zu seiner Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein angehört worden. Es gebe "viele Fragen", sagte der Ausschussvorsitzende James Comer.
Virun der Opsiichtskommissioun
Fréieren US-President Bill Clinton seet iwwer seng Relatioun zum Epstein aus
Epicon-Initiativ
D‘Zil vum Fridden am Noen Osten net aus den Ae verléieren
Ronderëm dëse Stadion sinn Honnerte Säck mat Läichendeeler fonnt ginn
Massegriewer ronderëm mexikanesche WM-Stadion
500 Säck mat mënschlechen Iwwerreschter ausgegruewen
4
Loftattacken op Kabul
Pakistan deklaréiert Afghanistan "oppene Krich"
Video
1
"Ech hunn den Epstein net kannt", sou d'Hillary Clinton
Ënner Eed befrot
Hillary Clinton: "Ech hunn den Epstein net kannt"
Video
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Amazon, Nvidia, Softbank: Investitioune vun 110 Milliarden Dollar an OpenAI
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.