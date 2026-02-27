Invité vun der Redaktioun (27. Februar)Serge Allard, President vun de Lëtzebuerger Kannerdokteren

Et misst antëscht jiddereen et matkritt hunn. Ecrane kënnen d’Entwécklung vun de Kanner a Jonken negativ beaflossen. Nawell di mer eis nach schwéier, fir de Gebrauch vun Handy, Internet a co. adequat ze kadréieren an d’Familljen effikass virun de méigleche Geforen ze schützen. Wéi eng Roll kënnen d’Kannerdokteren hei iwwerhuelen? Wéi grouss ass de Wëssensstand bei den Elteren a firwat ass den Ecran esou schiedlech?
Dat wëlle mer e Freideg de Moie mam President vun de Lëtzebuerger Kannerdoktere beschwätzen. Den Dokter Serge Allard ass um 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun. Donieft geet et ënnert anerem och am Virfeld vum Dag vun de rare Krankheeten ëm den erweiderten Depistage bei Neigebuerenen zu Lëtzebuerg.
