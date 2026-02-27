Et wier bekannt, dass d’Jugendpsychiatrie misst ausgebaut ginn an et géing een d’Suerge vum Parquet verstoen, sot d’Gesondheetsministesch Martine Deprez als Reaktioun op e Communiqué vum Parquet en Donneschdeg. Et géing Waardelëschte fir stationär Behandlungen an der Jugendpsychiatrie ginn an zanter Jore wier bekannt, dass dës misst ausgebaut ginn, sot d’Martine Deprez als Reaktioun op e Communiqué vum Parquet gëschter. D’Justiz hat d’Prise en charge vu Jugendleche mat psychiatresche Problemer kritiséiert. Et géing u Plazen an néidegem Encadrement feelen.
D’Gesondheetsministesch huet e Freideg op RTL-Nofro gemengt, dass och e Manktem u Kommunikatioun mat der Justiz Ausléiser vum Communiqué gewiescht wier. Et wier een aktuell dobäi, mam Educatiounsministère u Strukturen ze schaffen, déi tëscht der stationärer an der ambulanter Behandlung vu Jugendlechen stinn. Hei kéimen di Jonk hin, wa si gesondheetlech stabil sinn, mee nach net prett fir Heem, well den Environnement méiglecherweis Deel vum Problem wier.
Et wéilt een d’Justiz elo méi an dës Planifikatioun abauen, sot d’Ministesch dann nach. Wéi laang et wäert daueren, bis et esou Strukture gëtt, konnt si awer net soen. An den nächsten zwee Joer wéilt een op d’mannst eent bis zwee esou Haiser hunn.
Ëm d’Educatioun tëscht KI a Social Media, Schoul tëscht Gewalt a Chancëgläichheet goung et en Donneschdeg den Owend an der Emissioun “Kloertext” mam Caroline Mart. Den Educatiounsminister Claude Meisch hat do ënnert anerem gesot, dass d’Schoul als Spigelbild vun der Gesellschaft bezeechent gëtt: “Wann d’Gewaltbereetschaft an der Gesellschaft klëmmt, bei den Erwuessene klëmmt, dann ass dat och bei deene Jonken de Fall.”
Am Kontext vu rezenten Tëschefäll a Schoulen, wéi an enger Schoul am Oste vum Land oder e Mëttwoch am Lycée Michel Lucius, wou eng Schülerin eng aner mat engem Messer verwonnt hat, leet den Educatiounsminister de Fanger an d’Wonn: “Mir mierken, datt mer hei e Besoin hunn, an dat ass an der Jugendpsychiatrie.” D’mental Gesondheet vun deene Jonke war dann och e wichtege Sujet an der Kloertext-Emissioun: Et géif Handlungsbedarf bestoen, esou den allgemenge Constat.