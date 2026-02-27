RTL TodayRTL Today
Martine Deprez reagéiert op Communiqué vum ParquetManktem u Kommunikatioun mat der Justiz, nei Strukture geplangt

Diana Hoffmann
D'Gesondheetsministesch huet gesot, si géife mam Educatiounsministère u Strukture schaffen, déi tëscht stationärer an ambulanter Behandlung vu Jonke géinge stoen.
Update: 27.02.2026 10:30
D’Gesondheetsministesch mat Erklärungen an neie Pläng
Et wier bekannt, dass d’Jugendpsychiatrie misst ausgebaut ginn an et géing een d’Suerge vum Parquet verstoen, sot d’Gesondheetsministesch Martine Deprez als Reaktioun op e Communiqué vum Parquet en Donneschdeg. Et géing Waardelëschte fir stationär Behandlungen an der Jugendpsychiatrie ginn an zanter Jore wier bekannt, dass dës misst ausgebaut ginn, sot d’Martine Deprez als Reaktioun op e Communiqué vum Parquet gëschter. D’Justiz hat d’Prise en charge vu Jugendleche mat psychiatresche Problemer kritiséiert. Et géing u Plazen an néidegem Encadrement feelen.

D’Gesondheetsministesch huet e Freideg op RTL-Nofro gemengt, dass och e Manktem u Kommunikatioun mat der Justiz Ausléiser vum Communiqué gewiescht wier. Et wier een aktuell dobäi, mam Educatiounsministère u Strukturen ze schaffen, déi tëscht der stationärer an der ambulanter Behandlung vu Jugendlechen stinn. Hei kéimen di Jonk hin, wa si gesondheetlech stabil sinn, mee nach net prett fir Heem, well den Environnement méiglecherweis Deel vum Problem wier.

Et wéilt een d’Justiz elo méi an dës Planifikatioun abauen, sot d’Ministesch dann nach. Wéi laang et wäert daueren, bis et esou Strukture gëtt, konnt si awer net soen. An den nächsten zwee Joer wéilt een op d’mannst eent bis zwee esou Haiser hunn.

